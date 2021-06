Lena Meyer-Landrut veröffentlicht neue Single „Strip“: Ein Song fürs Selbstbewusstsein

Anzeige

Dass sie deutlich weniger Drama benötige im Leben und viel mehr „ist mir doch egal“, davon singt Lena Meyer-Landrut in ihrer neuen Single „Strip“. Sie hält im Text des Lieds viel vom Karma-Begriff und betont, dass man erntet, was man sät. Und schlägt ihren Hörern vor, sollte ihnen danach sein, im Regen zu tanzen, „just go for it“ – mach’s einfach.

„Strip“ ist ein Song fürs Selbstbewusstsein, den eine geschrammelte Akustikgitarre trägt. Und im Refrain des Lieds mit seinem „Satellite“-flotten Beat fordert Lena dann: „Strip all your make-up off“. Sei echt. Und – was ganz ähnlich schon die Beatles vor 54 Jahren der Menschheit versicherten: „All we need is love“. Und dann lässt sie gefühlt 50 Mal die „Love“-Vokabel fliegen.

„Es geht darum, die schönen Dinge an sich selbst zu erkennen und zu feiern. Sich selbst den Raum für Akzeptanz und Entwicklung auf unserem Pfad zu geben“, sagt Lena über die Botschaft des Songs. „Wir alle befinden uns in einem spannenden Abenteuer, bei dem wir selbst über den nächsten Schritt entscheiden. Wir alleine sind für unser Handeln verantwortlich. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu entdecken und so zu sein, wie wir uns gut fühlen, während wir unseren Werten treu bleiben. Auch wenn dies vielleicht manchmal bedeutet, gewisse Dinge abzulegen und an sich zu arbeiten.“

Weniger Beurteilung, mehr Selbstvertrauen – darum geht’s. Weg auch mit falschen Komplimenten. Ein ernst gemeintes wollen wir der Ende Mai 30 Jahre alt gewordenen Sängerin trotzdem anfügen. Mit dieser flotten Sommernummer und der Selbstverewisserungsbotschaft hätte Uns Lena vor ein paar Wochen beim ESC in Rotterdam so einiges gerissen.

Wann das neue Album kommt, ist offen. Ihr immer noch aktuelles Album „Only Love, L“ von 2019 steht laut Plattenfirma mit über 120 Millionen Streams kurz vor dem nächsten Edelmetall-Award.