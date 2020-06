Neue Spur im Fall des gestohlenen Van Gogh-Gemälde: Fotos aufgetaucht

Polizist in Köln mit Faustschlag niedergestreckt: 150 Aggressive erschweren Versorgung

In Köln ist am Mittwoch eine harmlose Verkehrskontrolle zu einer gefährlichen Situation für einen Polizisten geworden. Der Beifahrer des Wagens schlägt den Beamten nieder. Danach stellen sich rund 150 aggressive Personen den Einsatzkräften in den Weg.