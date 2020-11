Neue Single “Slow Down” - Die Toten Hosen auf den Spuren der Beatles

Anzeige

Anzeige

Und noch ein Video. Die Toten Hosenhaben heute (6. November) das zweite Video zu ihrem Album „Learning English Lesson 3: Mersey Beat!“ veröffentlicht. „Slow Down“ heißt der rasante Song. Wie schon beim Vorgänger „Respectable“ wird originales Tanzvolk aus den 60er-Jahren gegen eine BBC-artige Showbühnenoptik im Schwarzweiß-Stil der frühen Pilzkopf-Ära geschnitten. Sahen die Hosen im Video zur ersten Auskoppelung „Respectable“ in Anzügen mit Schlips allerdings noch aus wie eine waschechte Merseybeat-Band von anno 1963, sind sie in der schwarzen Jeans-Pulli-Optik schon näher an sich selbst.

Auch der Sound der bockbeinigen Nummer ist Rock’n’Roll meets Punk. Zur Erinnerung: 1977 hatten sich schon Paul Wellers The Jam „Slow Down“ gegriffen - für ihr Debütalbum „In The City“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Slow Down“ wurde jenseits der USA 1964 durch die Beatles bekannt. Auf der rock’n’rolligsten Veröffentlichung der Fab-Four-Bandgeschichte, der „Long Tall Sally“-EP, war das Stück enthalten. Damit verbeugen sich die Hosen nun heute vor den Beatles, aber auch vor dem Rock’n’Roll der 50er-Jahre. Der heute zu Unrecht in Vergessenheit geratene schwarze Rock’n’Roller Larry Williams aus Louisiana hatte den temperamentvollen Song 1957 geschrieben und im März 1958 als Single veröffentlicht.

„Slow Down“ - ein Mädchen ist zu schnell in Sachen Liebe

In dem humorvollen Lied geht es um ein Mädchen, dass so „schnell“ ist, dass es - kaum, dass der Protagonist des Lieds glaubt, er sei bei ihr gelandet - schon einen anderen Lover „die Straße runter“ hat, Am Ende war es die - von den Beatles auf ihrem Album „Help!“ gecoverte - B-Seite der Williams-Single „Dizzy Miss Lizzy“, die in die US-Charts kam - bis auf Platz 69 der Billboard-Charts. Keinen anderen der Rock’n’Roll-Helden der 50er-Jahre hatten die Beatles auf ihren offiziellen Veröffentlichungen übrigens so oft interpretiert wie Williams. Auf ihrem amerikanischen Album „Beatles VI“ fand sich noch das im Original an den Billboard-Charts gescheiterte „Bad Boy“.

Die Toten Hosen begnügen sich auf „Mersey Beat!“ mit einem einzigen Williams-Stück. Eine Eigenkomposition von John Lennon und Paul McCartney ist indes auch enthalten. „Bad To Me“ war im Sommer 1963 aber kein Hit für die Beatles sondern der erste Nummer-Eins-Hit für die Liverpooler Band Billy J. Kramer & The Dakotas.

Das Album „Learning English Lesson 3“ der Toten Hosen erscheint am Freitag, 13. Oktober.