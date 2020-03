Neue Loveparade für den Sommer 2021 geplant

Anzeige

Berlin. Techno-Fans sollten sich den 10. Juli kommenden Jahres im Kalender anstreichen: An dem Samstag wird nach aktuellem Stand die neue Technoparade in Berlin stattfinden, wie die gemeinnützigen GmbH "Rave the Planet" am Dienstag mitteilte. "Es ist alles vorbereitet. Nun kommt es darauf an, ob die Leute die Parade wollen", sagte eine Sprecherin. Die Veranstalter wollen bis zum Jahresende mindestens 1,5 Millionen Euro Spenden sammeln, damit die neue Parade stattfinden kann. Bisher sei mehr als eine halbe Million Euro zusammengekommen.

Spender können für fünf Euro kleine Raver-Figuren wie "Raving Rosi" oder "Loving Axel" kaufen, die auf einem 50 Meter langen Modell der Straße des 17. Juni aufgebaut werden sollen. Die Straße des 17. Juni war die traditionelle Love-Parade-Meile.

Loveparade war 1989 in Berlin gegründet worden

Die Loveparade war 1989 in Berlin gegründet worden. Damals tanzten gerade mal 150 Technofans unter dem Motto "Friede, Freude, Eierkuchen" auf dem Kurfürstendamm. Später wurde daraus ein Millionenspektakel. Seit dem verheerenden Unglück in Duisburg 2010 gibt es die Loveparade nicht mehr. Als größeres Techno-Fest gab es in Berlin unter anderem den "Zug der Liebe", die Teilnehmerzahl reichte aber nie an die Loveparade heran.

RND/dpa