Neue Bücher zur US-Wahl: Was lohnt sich zu lesen?

„Die Zerstörung Amerikas“

Der ZDF-Journalist Elmar Theveßen legt mit „Die Zerstörung Amerikas“ ein detailliert recherchiertes Buch vor. Die Leitfrage, die der Leiter des ZDF-Studios in Washington dabei stellt, ist, wie sehr und wie nachhaltig Donald Trump die USA bereits verändert hat. Dabei geht es um die Folgen für die US-Demokratie wie auch für das transatlantische Bündnis. Zudem widmet sich Theveßen Trumps Versagen während der Corona-Krise. „Aber zu einer ehrlichen Analyse gehört auch die Frage, welche Taten des ungewöhnlichsten Präsidenten der modernen Geschichte mittel- und langfristig eine positive Wirkung entfalten könnten“, schreibt er.

An einigen Stellen - etwa dem Kapitel, ob in den USA ein Bürgerkrieg droht - hätte man sich ein wenig mehr Tiefe gewünscht. Da geht es kaum über die übliche Tagesberichterstattung hinaus. Aber insgesamt bietet Theveßen einen guten Überblick über vier Jahre Trump-Zeit, für die er vor Ort in reportagehaften Passagen zahlreiche Stimmen eingeholt hat. Dabei scheut er vor klaren Urteilen über Trump nicht zurück, so nennt er ihn einen „Rassist mit faschistischen Zügen“, weil er „die demokratische Ordnung schleift, die Gewaltenteilung bekämpft, absolute Macht für sich in Anspruch nimmt und sich selbst über das Gesetz stellt“. Inwieweit Donald Trump über 2020 hinaus „eine Gefahr für die Welt“ bleibt, wird der Wahltag zeigen - und die Tage und Wochen danach. (Elmar Theveßen: „Die Zerstörung Amerikas. Wie Donald Trump sein Land und die Welt für immer verändert“. Piper. 320 Seiten, 22 Euro)

„America first“

Analytischer - ohne jedoch in einem komplizierten Stil geschrieben zu sein - kommt das Buch „America first“ des Politikwissenschaftlers Stephan Bierling daher. Der Politikwissenschaftler, der an der Universität Regensburg lehrt, diagnostiziert drei Wählergruppen, die Trump ins Amt gehoben haben, und aus denen Trump eine treue Unterstützerschaft formen konnte. Da sind zum einen die Wirtschaftsliberalen, die die Republikaner sowieso stets unterstützen. Da sind zum zweiten die weißen Evangelikalen, diese wichtige Wählergruppe, die in Trump den Bewahrer der weißen Kultur und zum Teil sogar einen Gottgesandten sehen. Und drittens die berühmten Trumpisten, unzufriedene Wutbürger.

Bierling geht die Stationen aus Trumps (erster?) Amtszeit ab: Seine Trump-Show, sein Getwittere, die Handelskonflikte, sein Kampf gegen die Verbündeten wie Nato und EU, das Verhältnis zu China und das Impeachmentverfahren. Auch Bierling hat Trumps Versagen in der Corona-Pandemie analysiert und sieht ihn als „überforderten Krisenmanager“. In dieser Krise wird noch einmal deutlich, was Bierling Trump auch unabhängig von Corona attestiert: Er ist nie der Präsident aller Amerikaner gewesen, nie ein Landesvater. Der anfangs erhoffte Sinneswandel im Amt, die prognostizierten Fesseln der Verfassung, all das ist ausgeblieben und hat Trump nicht davon abgehalten, zu dem irrlichternden und spaltenden Präsidenten zu werden, als der er in die Geschichte eingehen wird. Bierlings Analye sticht aus der Masse der Neuerscheinungen heraus, sein sachlicher, aber nie langweiliger Stil und die Tiefe seiner Gedanken machen dieses Buch unverzichtbar für einen analytischen Blick auf die Trump-Ära. (Stephan Bierling: „America first. Donald Trump im Weißen Haus“. C. H. Beck. 271 Seiten, 16,95 Euro)

„Trump gegen die Demokratie“

Mit dem Buch „Trump gegen die Demokratie“ kann die Leserin und der Leser einen Blick ins Innere von Trumps Machtshow werfen. Die Autoren Philip Rucker und Carol Leonnig haben Hunderte Interviewstunden mit mehr als 200 Gesprächspartnern geführt, darunter auch mit Mitarbeitern der Trump-Regierung. Viele äußern sich nur anonym. „Wir sind objektive Journalisten, die bestrebt sind, der Öffentlichkeit wahrheitsgetreu zu berichten“, schreiben die beiden Autoren. „Mit diesem Buch wollen wir der Wahrheit durch eine rigoros präzise Berichterstattung so nahe kommen wie irgend möglich. In sorgfältig rekonstruierten Szenen zeigen wir Präsident Trump ungefiltert.“

Mit Hilfe dieser Rekonstruktionen kommen die beiden Situationen im Oval Office und andere Orten der Entscheidung sehr nahe. Durch ihre guten Vernetzungen schildern die Autoren bis dato unveröffentlichte Szenen. Das Buch, das in den USA unter dem Titel „A Very Stable Genius“ erschienen ist, gibt eine Ahnung, was auf die USA zukäme, sollte Trump die Wahl wieder gewinnen. Das Buch ist allerdings bereits Anfang des Jahres erschienen, sodass die Corona-Krise in diesem Buch noch keine Rolle spielt. Dem Blick auf Trumps Gebaren und Verhalten, seine Entscheidungen und seine Irrtümer tut das aber keinen Abbruch. (Philip Rucker und Carol Leonnig: „Trump gegen die Demokratie". Aus dem Amerikanischen von Martin Bayer, Karlheinz Dürr, Hans-Peter Remmler, Werner Roller, Karin Schuler und Violeta Topalova. S. Fischer. 560 Seiten, 22 Euro)

„Joe Biden. Ein Porträt“

Wer ist eigentlich der Mann, der sich anschickt, der 46. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden? Evan Osnos beginnt sein kleines Porträt mit einem Beinahetod. Joe Biden bricht im Februar 1988 in einem Hotelzimmer zusammen. Diagnose: ein Aneurysma im Gehirn. Ein zweites kommt dazu. Insgesamt sieben Monate lang bleibt er ans Bett gefesselt, bevor er wieder anfangen kann zu arbeiten. Für Pulitzer-Preisträger Osnos enthält dieser Augenblick, in dem Joe Biden beinahe gestorben wäre, das definierende Muster seines Lebens: „Es ist eine Reise voller unerwarteter Wendungen des Schicksals, einige davon unglaublich glücklich, andere fast unvorstellbar grausam.“

Wahlkampf: Joe Biden spricht auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pittsburgh. © Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

In dieser ersten Biografie Bidens, die in deutscher Sprache erscheint, erfahren wir, welche Politik er als Senator verfolgte und welche Haltung er etwa zu Kriegseinsätzen hatte. Wir lesen, dass Biden ein Politiker ist, der die physische Nähe zum Publikum, zu seinen Wählern braucht (natürlich nicht in diesen Corona-Tagen). Und wir sehen, wie er sich mit dem Lager seines innerparteilichen Konkurrenten Bernie Sanders auf Kompromisse einigte. Wenn Joe Biden wirklich US-Präsident wird, werden viele, auch ausführlichere Biografien folgen. Aber diese ist ein sehr guter, schneller Einstieg in das politische Leben des 76-Jährigen. (Evan Osnos: „Joe Biden. Ein Porträt“. Suhrkamp. 263 Seiten, 18,95 Euro)

„Eine amerikanische Krankheit“

Auch Timothy Snyders Buch beginnt mit einer Krankenszene. Doch in seinem Buch betrifft es den Autor selbst. Er wird am 29. Dezember 2019 mit einem großen Abszess in der Leber ins Hospital eingeliefert. Der Yale-Historiker nutzt die Zeit im Krankenbett, um über Freiheit und das Gesundheitssystem in den USA nachzudenken. „Malady“ (Krankheit) und „malaise“ (Unwohlsein), so der Autor, bedeuteten „in Zeiten der Amerikanischen Revolution sowohl Krankheit als auch Tyrannei“. Krankheit und Gesundheit wurden in der Geschichte der USA immer wieder als Metaphern für den Zustand des Landes benutzt. „In diesem Buch“, schreibt Snyder, „geht es um eine Krankheit - nicht um meine eigene (...), sondern um unsere gemeinsame amerikanische Krankheit: ‚our public malady‘, um James Madison zu zitieren“.

Timothy Snyder schrei(b)t seine ganze Wut auf das profitorientierte Gesundheitswesen der USA heraus, das nur auf Gewinn aus ist und weniger auf die Rettung von Menschenleben. Und er sucht nach Ursachen für die Opiumkrise, das Versagen während der Corona-Krise und den Hang der US-Amerikaner zu Schmerzmitteln. „Amerikanische Männer rutschen von der Schmerzleugnung in die Leugnung, dass sie ein Problem mit Schmerzmitteln haben. Sie rutschen vom einen Extrem, nämlich alles zu ertragen und keine Tablette zu nehmen, ins andere, nämlich alles aufzugeben und einfach eine Tablette zu nehmen. Wenn das Leben zwischen Schmerz und Schmerzmittel geführt wird, haben wir am Ende zu viel Wut und nicht genügend Empathie, zu viel Einsamkeit und nicht genügend Solidarität.“ Ein kluger Essay, dem manchmal allerdings ein bisschen weniger Wut gut getan hätte. (Timothy Snyder: „Die amerikanische Krankheit. Vier Lektionen der Freiheit aus einem US-Hospital“. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Andreas Wirthesohn. C. H. Beck. 158 Seiten, 12 Euro)

„Der tiefe Graben“

Eines der Bücher, die über den Moment hinaus Bestand haben werden, ist Ezra Kleins Studie „Der tiefe Graben“. Er erzählt darin die „Geschichte der gespaltenen Staaten von Amerika“. Doch wie ist es zu dieser Spaltung gekommen? Klein macht zu Beginn seines Buches klar, dass er kein Buch über Menschen, sondern eines über Systeme geschrieben hat. „Das politische System der USA – das alle umfasst, von den Wählern über die Journalisten bis hin zum Präsidenten – ist voller rational denkender und handelnder Akteure, die in Anbetracht der Anreize, die ihnen geboten werden, rationale Entscheidungen treffen. Wir sind eine Ansammlung funktionierender Teile, deren Bemühungen ein dysfunktionales Ganzes ergeben“, schreibt der politische Journalist. „Dass die schlimmsten Akteure so häufig die größten Erfolge feiern, beweist nicht, dass das System kaputt ist, sondern vielmehr, dass sie begriffen haben, auf welche Weise es in Wahrheit funktioniert.“

Das klingt komplizierter, als Kleins Buch zu lesen ist. Dem Autor ist eine sehr gut verständliche, tiefgründige Analyse der US-amerikanischen Gesellschaft gelungen. Er hat mit Menschen gesprochen, vermischt Reportageelemente mit politikwissenschaftlicher Analyse. Er kommt zu dem Schluss, dass es für die amerikanische Politik keinen Endzustand gebe. „Die Suche nach einer ein für alle Mal gültigen Antwort ist immer töricht. Es gibt nicht die eine beste Methode, damit das System funktioniert. Es gibt nur das Beste, was wir gerade jetzt tun können.“ (Ezra Klein: „Der tiefe Graben. Die Geschichte der gespaltenen Staaten von Amerika“. Aus dem amerikanischen Englisch von Katrin Harlaß. Hoffmann und Campe. 384 Seiten, 25 Euro)

„Wut“

Das zweite Buch der Reporterlegende Bob Woodward über Donald Trump machte vor einigen Wochen Furore. Denn der 77-Jährige berichtete aus Gesprächen mit Trump, dass der US-Präsident schon sehr früh von der realen Gefahr des Coronavirus gewusst hatte. Allerdings habe er diese geleugnet, weil er keine Unruhe im Land stiften wollte. Woodwards Bestseller besteht allerdings aus viel mehr als nur dieser einen investigativen Geschichte.

Reporterlegende: Bob Woodward. © Quelle: imago images/MediaPunch

Sein fast 500 starkes Buch ist eine im Präsens geschriebene lange Reportage mit viel Detailinformationen. Er berichtet von Gesprächen des Generals James Mattis mit Trump, bevor jener Verteidigungsminister wurde. Woodward nimmt uns mit zu Interviews mit Ministern, Geheimdienstmitarbeitern und 18-mal auch mit zu Gesprächen mit Donald Trump. So oft hat der Präsident Woodward Rede und Antwort gestanden. Er deckt auf, dass Trump - kaum zu glauben - sogar manchmal Momente des Zweifels befallen. Und der Reporter, der gemeinsam mit seinem Kollegen Carl Bernstein die Watergate-Affäre aufdeckte, veröffentlicht sogar Ausschnitte aus Briefen Trumps an Kim Jong-un, die sich in Woodwards Besitz befinden. „Trump selbst hat von ‚Liebesbriefen‘ gesprochen. Sie sind mehr als das - sie enthüllen die auf beiden Seiten gefasste Entscheidung, Freundschaft zu schließen. Ob echt oder nicht, wird uns nur die Geschichte lehren", schreibt Woodward. Die Faszination Trumps für autoritäre Herrscher ist und bleibt erschreckend. (Bob Woodward: „Wut“. Aus dem Englischen von Henriette Zeltner-Shane und anderen. Hanser. 490 Seiten, 24 Euro)

„Autokratie überwinden“

Wer ein Buch mit dem Titel „Autokratie überwinden“ in die Hand nimmt, hätte noch vor ein paar Jahren mit einem Text über Russland, Burundi und Tadschikistan gerechnet. Dass Masha Gessen, die als Kind mit ihrer Familien in den Achtzigerjahren aus der Sowjetunion in die USA ausreisen durfte, ein solches Buch über die USA schreibt, klingt immer noch unbegreiflich. Doch Donald Trump und viele seiner Mitstreiter haben die Demokratie in den vergangenen Jahren ausgehöhlt. „Als sich Trump 2016 an die Spitze der Kandidaten für die republikanische Nominierung setzte, trösteten sich viele Amerikaner mit der Gewissheit, dass sich die amerikanischen Institutionen stärker als irgendein Kandidat erweisen würden, und sogar stärker als dieser oder jener Präsident“, schreibt Gessen. Doch das erwies sich als Trugschluss. Gessen schrieb schon unmittelbar nach der Wahl: „Die Institutionen werden euch nicht schützen.“ Sie sollte Recht behalten.

Gessen erinnert in ihrem Buch aber auch daran, dass schon vor Trump Präsidenten und Regierungen immer wieder „außerordentliche Machtbefugnisse für repressive und ungerechte Zwecke“ beanspruchten. Ein Motor von autokratischen Entwicklungen ist eine kriselnde Wirtschaft. Das Coronavirus hat auch die amerikanische Wirtschaft angegriffen. Gessen, die ihr Buch im April 2020 abschloss, die Anfänge der Pandemie also noch verarbeiten konnte, die Proteste gegen die Tötung des Schwarzamerikaners George Floyd und die darauffolgenden Proteste aber nicht, fragt ihre Landsleute zum Schluss: „Nun, da die Pandemie mit Trumps Hilfe unsere Politik und unsere Gesellschaft auf ihre Grundlagen reduziert hat, stehen die Amerikaner vor der Frage, wie ihre Zukunft denn aussehen soll. Werden wir, wie nach dem 11. September, bürgerliche Freiheiten und Menschenrechte opfern? Werden wir, wie wir es als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 getan haben, eine noch ungerechtere Wohlstandsverteilung schaffen?" Und sie fragt weiter: „Werden wir, mit anderen Worten, Lösungen wählen, durch die sich die zugrunde liegenden Probleme verschärfen? Im Jahre 2020 würde das den weiteren Verlust von Freiheiten, die Akzeptanz noch größerer Ungleichheit und eine Wiederwahl Trumps bedeuten. Oder wollen wir es wagen, uns als Gesellschaft neu zu erfinden?“ Die Wahl 2020 wird die Antwort geben. (Masha Gessen: „Autokratie überwinden“. Aus dem Amerikanischen von Henning Dedekind und Karlheinz Dürr. Aufbau. 299 Seiten, 20 Euro)