Die deutschsprachige Band “Die Ärzte” hat eine Menge Humor. Besonders zu Krisenzeiten wissen Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González, wie sie ihre Fans zum Schmunzeln bringen. Nun veröffentlicht das Trio auf YouTube den “Ein Lied für Jetzt”-Song über das Zuhausebleiben.

“Ein Lied für drinnen.”

Laut Beschreibung auf der Plattform sei der Song ein “Lied für drinnen. Ein Lied für Stubenhocker. Für Matratzentester. Für Couchpotatoes. Ein Lied für Endlich-Plattensammlung-digitalisieren. Für Mal-wieder-Küche-wischen. Für Alle-Satellitensender-neu-sortieren.” In dem neuen Video sitzen alle drei Bandmitglieder in ihren eigenen vier Wänden und spielen das Lied abgestimmt aufeinander. Mal klimpert einer auf dem Korg-Synthesizer, mal wird die Gitarre elektronisch oder akustisch gespielt.

Die Band thematisiert in dem Musikvideo auch ernste Themen - so hält Bela B Plakate mit politischen Botschaften hoch. Auf einem Poster geht es um die dramatische Lage in dem Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos in Griechenland: “Rettet sie. Die Menschen in Moria haben auch Corona!!”

Das Video hat bereits mehr als 80.000 Aufrufe, dabei ist es erst seit gestern online. Die Hörer der Berliner Band sind vollkommen begeistert - in den Kommentaren überschlagen sich die Liebesbekundungen der Fans. “Dann wenn wir sie am meisten brauchen, erscheinen sie wieder auf unserem Schirm”, schreibt ein User. Die Fans freuen sich über Humor in diesen Krisen-Zeiten: “Der Humor hat sich einfach nicht geändert seit den Jahren, ich liebe es!”

News zum neuen Album

Am Ende des Songs gibt das Trio sogar Details zum kommenden Album bekannt: “Drum haben wir zuhause ein paar Songs zusamm’ geschraubt Die nehmen wir bald auf, das sei hiermit versprochen. Bald haben wir ein neues die ärzte-Album ausgebrochen.”

