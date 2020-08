Nervt Sie das Sams manchmal, Paul Maar?

Anzeige

Herr Maar, was ist der Geruch Ihrer Kindheit?

Das ist der Geruch im Gasthaus meiner Großeltern. Jeden Morgen, wenn ich zur Schule ging, musste ich die Gaststube durchqueren – und die roch an jedem Wochentag anders. Besonders unangenehm roch sie am Montag, weil am Sonntagabend die Stube voll war mit Männern, die Karten spielten und ihre Stumpen, also Zigarren, rauchten. Obwohl meine Großmutter die Zigarrenasche immer schnell entsorgte, hat sich dieser Geruch im Raum gehalten. Ich bin als Kind immer schnell durch die Stube gegangen und war froh, wenn ich an der frischen Luft war.

Und an den anderen Tagen?

Im Lauf der Woche hat sich der Geruch geändert. Spätestens dienstags oder mittwochs war der Biergeruch vorherrschend. Der entstand dadurch, dass der Bierhahn ständig tropfte und die Tropfen in einer gelochten Blechpfanne aufgefangen wurden. Vor der Gaststätte stand eine große Akazie. Wenn meine Großmutter zu der Zeit die Fenster aufriss, wenn der Baum blühte, füllte schwüler, süßlicher Duft den ganzen Gastraum aus.

In Ihrer Autobiografie “Wie alles kam” erzählen Sie, wie wichtig Gerüche für Ihre Erinnerung sind …

… ich erinnere mich auch noch an den typischen Geruch in der Schule. An unseren Schiefertafeln hing eine Schnur mit einem Gummischwämmchen. Das musste immer nass sein, um ein Diktat oder Rechenaufgaben von der Tafel wischen zu können. Das Schwämmchen wurde nie ganz regelmäßig ausgewaschen und fing im Laufe von drei, vier Tagen an, ein bisschen zu müffeln. Das hat sich mit dem Geruch der Bauernkinder vermischt, die vor der Schule noch das Vieh füttern oder den Stall ausmisten mussten.

Als Paul Maar in den Luftschutzbunker kam, fielen oft schon die Bomben

Sie haben Ihre ersten Lebensjahre in Schweinfurt verbracht und sind während des Zweiten Weltkriegs mit Ihrer Mutter zu den Großeltern aufs Land gezogen. Haben Sie als kleines Kind die Kriegszeit in der Stadt als bedrohlich empfunden?

Durchaus. Schweinfurt ist eine Industriestadt, die damals sogenannte kriegswichtige Güter hergestellt hat. Dadurch war sie eine der am meisten bombardierten Städte Deutschlands. In den Kriegsjahren habe ich immer angezogen in meinem Kinderbettchen geschlafen. Wir wussten: Wenn die Sirenen ertönen, hat man nicht mehr die Zeit, sich Hose und Hemd anzuziehen, sondern musste schnell reagieren. Bei Alarm kam meine Mutter ins Zimmer und sagte: “Paul, schlüpf in die Schuhe, ich ziehe die Oma an.” Die Mutter meines Vaters, die im Nebenzimmer schlief, war eine etwas füllige und vor allem störrische Frau. Es kostet immer Mühe, bis meine Mutter und ich sie mehr zerrten als begleiteten, um in den gegenüberliegenden Brauhauskeller zu gelangen.

Das war Ihr Luftschutzkeller?

Das war ein gewölbter Keller unter einer Brauerei, der einigermaßen bombensicher sein sollte. Weil wir mit der Oma so langsam waren, fielen oft schon die ersten Bomben und durch die Detonationen wackelte alles, wenn wir endlich am Brauereikeller ankamen und dort an das große eiserne Tor pochten. Eigentlich fühlte ich mich im Arm meiner Mutter dort geborgen. Doch als ich einmal gesehen habe, wie nach einem Stromausfall die Hand meiner Mutter vor Angst zitterte, als sie mit einem Streichholz eine Kerze anzünden wollte, da hat sich ihre Angst auf mich übertragen. Ich merkte: Oh, Gott, wenn eine Bombe das Brauhaus trifft, können wir alle sterben.

War der Umzug zu den Großeltern, also von der Stadt aufs Land, auch mit einem Gefühl der Freiheit verbunden?

Ich bin aus der Hölle in den Himmel gekommen. Dieses idyllische Dorf Theres lag so weit von Schweinfurt entfernt, dass man keine Bombenangriffe mitbekommen hat. Dort war die Zeit scheinbar stehen geblieben; es war wie in den Dreißigerjahren. Es gab zum Beispiel noch keine Wasserleitungen, man holte das Wasser am Dorfbrunnen. Ich fühlte mich dort wohl, und meine Ängste haben sich mit der Zeit und vor allem mithilfe meines warmherzigen Großvaters abgebaut. Der Großvater hat meinen innerlichen Kühlschrank abgetaut.

Um im Bild zu bleiben: Als Ihr Vater aus Krieg und Gefangenschaft zurückkehrte, wurde der Kühlschrank wieder auf Hochbetrieb gestellt. Hatten Sie überhaupt noch Erinnerungen an Ihren Vater?

Nein. Da kam ein Mann, und ich fragte meine Mutter: “Wer ist das denn?” Und sie sagte: “Erkennst du den denn nicht? Das ist doch dein Papa.” Ich war vier, als er in den Krieg zog, und zehn, als er zurückkam. Bei seiner Rückkehr empfand ich ihn als Eindringling. Ich hatte ein enges Verhältnis zu meiner Mutter. Wir schliefen im selben Zimmer. Sie hatte die Ehebetten auseinandergeschoben, dazwischen einen Nachttisch gestellt. Abends lagen wir in unseren Betten und haben viel geredet. Diese Zweisamkeit wurde durch den Mann zerstört, der da plötzlich auftauchte. Der schob die Ehebetten wieder zusammen, und ich musste ins Nebenzimmer, eigentlich eine Rumpelkammer, umziehen. Er hat meinen Platz eingenommen, hat mich verdrängt – das habe ich ihm damals übel genommen.

Der Vater hat Paul Maar geschlagen - dessen Lektion war: Sei unauffällig!

Er hat Sie und Ihren kleineren Bruder oft geschlagen …

Ich will ihn aber auch ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat die besten Jahre seines Lebens im Krieg und in Gefangenschaft verbracht. Er kam als völlig gebrochener Mann zurück nach Hause, frustriert, weil seine kleine Baufirma zerstört war, außerdem war er nicht mehr ganz gesund. Und dann zeigt ihm der Sohn auch noch die kalte Schulter … das alles zusammen hat wohl dazu geführt, dass er so aggressiv war.

Wie haben Sie sich zu schützen versucht?

Meine Lektion war: Sei unauffällig. Wenn der Vater nach Hause kommt, dann verschmelze am besten mit der Tapete im Hintergrund. Denn es könnte sein, wenn er sich auf einer Baustelle geärgert hatte, dass er seinen Ärger erst mal loswerden wollte, indem er mir wegen irgendeiner Kleinigkeit eine Ohrfeige gab. Ich musste lernen: Rede nicht, sei schüchtern. Das war lange Zeit mein Programm. Viele andere Jungen aus meiner Klasse hatten zum Beispiel mit 16 schon eine Freundin; ich hätte mich zu dem Zeitpunkt nie getraut, ein Mädchen überhaupt nur anzusprechen.

Hat Ihr Zeichentalent, für das Sie in der Schule viel Anerkennung bekommen haben, Sie in gewisser Hinsicht gerettet?

Das hat es. Meine Mutter erzählte, schon als ich vier, fünf war, sei keine Rückseite einer Rechnung, keine Zeitungsseite vor mir sicher gewesen: Ich hätte alle nicht bedruckten Stellen vollgemalt. Ich hätte nahezu ununterbrochen gezeichnet und gemalt. Das Zeichnen war ein Drang und auch meditativ. Ich saß da, habe meine Bären, meine Indianer, meine Prinzessinnen gemalt und fühlte mich glücklich.

Sie haben als Junge Indianergeschichten geliebt. Grimms Märchen und “Robinson Crusoe”. Würden Sie diese Bücher Kindern heute empfehlen?

Auf jeden Fall. Auch wenn “Robinson Crusoe” aus heutiger Sicht betrachtet rassistisch ist: der intelligente, überlegene Weiße, der dem Eingeborenen Freitag erst mal den Fuß in den Nacken stellt, um seine Herrschaft über ihn zu zeigen. Dieser Aspekt stößt mir natürlich auf. Zumal ich damit meine eigene Erfahrung gemacht habe.

Was meinen Sie?

Im Dorf meiner Großeltern haben wir Kinder in den Main-Wiesen die Geschichte von Robinson Crusoe nachgespielt. Ich durfte nicht den Robinson spielen, das hat der Stärkste in der Klasse, der dicke Eberhard, übernommen. Immerhin durfte ich der Freitag sein. Als mir der dicke Eberhard seinen Fuß in den Nacken gestellt hat, da habe ich begriffen: Was ist der Robinson für ein Blödmann! Die beiden könnten auf der Insel doch Freunde werden. Muss es denn immer einen Herrn und einen Diener geben?

Der Schriftsteller hat eine Art Reimzwang

Auf dem Gymnasium, zurück in Schweinfurt, waren Sie erst sehr unglücklich, Sie mussten eine Klasse wiederholen. Wie findet es der Sitzenbleiber Paul Maar denn, dass mittlerweile viele Schulen nach ihm benannt sind?

Natürlich erfüllt mich das mit einem gewissen Stolz. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt. Ich bekomme viel Post von Kindern, darunter viele existenzielle Briefe, in denen Kinder mir ihre Sorgen schildern. In den Antwortschreiben erzähle ich manchmal auch von mir: “Schau mal, ich habe auch schwierige Zeiten erlebt. Ich war oft verzweifelt, aber ich habe gefühlt, dass ich in mir einen festen inneren Kern habe, an den ich geglaubt habe. Fühl mal in dich hinein, du hast bestimmt auch diesen Kern. Außerdem bin ich auch mal sitzen geblieben – und jetzt sind sogar Schulen nach mir benannt.”

Das ist bestimmt tröstlich. Ihre bekannte Sams-Figur ist auf andere, freche Art ja auch ein Mutmacher.

Und mein Sprachrohr, weil ich eine Art Reimzwang habe. Und all meine Reime kann ich dem Sams in den Mund schieben.

Sie haben Dutzende Bücher und fast 30 Theaterstücke geschrieben, gelten meist aber als der “Sams-Autor”. Nervt Sie das Sams auch manchmal?

Ein bisschen schon. Ich habe 50 andere Bücher geschrieben, und manche – wie “Lippels Traum” – mag ich bestimmt genauso gern wie die Sams-Bücher. Ich kann mich aber auch nicht beschweren, denn die Sams-Bücher erlauben mir ein finanziell sorgenfreies Leben.

Berühmt: Das Sams - im neuen Band mit Drache. © Quelle: Paul Maar

Die Figur begleitet Sie seit beinahe 50 Jahren, vor wenigen Wochen ist “Das Sams und der blaue Drache” erschienen. Wie hat sich die Arbeit mit und an der Figur über die Jahre geändert?

Es ist mir immer nah geblieben und hat sich als Figur nie verändert. Eigentlich wollte ich kein neues Sams-Buch mehr schreiben, aber dann lernte ich den Kunstdrachenbauer Peter Hespeler kennen. Der hat mir einen seiner herrlichen Stoffdrachen geschenkt, auf denen ein Sams gemalt ist. Als ich fragte, wie ich mich erkenntlich zeigen könne, sagte er, ich solle doch ein Sams-Buch schreiben, in dem ihm zuliebe ein Drachen vorkommt. Er meinte zwar einen Kunstdrachen, aber nun ist ein blauer Feuerspuckerdrache daraus geworden.

Warum haben Sie nach all den Kinderbüchern jetzt Ihre Autobiografie geschrieben?

Vor einem Jahr hatte ich eine Herzoperation und war drei Wochen in einer Rehaklinik. Als mich dort mein Sohn Michael besuchte, brachte er seinen Literaturagenten mit. Und der sagte: “Herr Maar, wenn ich Ihr Agent wäre, würde ich Ihnen raten, ein Buch für Erwachsene zu schreiben. Alle kennen das Sams, aber über den Autor ist nur wenig bekannt. Viele Leser wollen wissen: Was für ein Mensch steht hinter dem Sams?”

“Meiner neuen Mutter zuliebe habe ich mich nie nach meiner leiblichen Mutter erkundigt”

Und das hat Sie sofort überzeugt?

Ich hatte mich nach der Operation, allein im Zimmer sitzend, sowieso mit meinem Leben beschäftigt. Bei so einer Operation ist man ja nah am Tod, und da tauchen viele Fragen und Erinnerungen auf. Also sagte ich dem Agenten: “Das stimmt, das werde ich machen.” In den verbleibenden zwei Rehawochen habe ich dann die ersten 80 Seiten des Buches geschrieben.

War der Erinnerungsprozess auch schmerzhaft?

Zum Teil schon. Ich habe gewissermaßen meiner leiblichen Mutter, die ich nie kennengelernt habe, nachgetrauert. Sie starb, als ich wenige Wochen alt war. Meiner neuen Mutter zuliebe habe ich mich nie nach meiner leiblichen Mutter erkundigt, weil ich nicht wollte, dass sie eifersüchtig wird und sich nicht von mir geliebt fühlt. Um sie und auch mich zu schützen, habe ich nie gefragt, was meine Mutter eigentlich für eine Frau war. Außerdem stieg ein tiefes Bedauern in mir auf: Meine Eltern waren gerade ein Jahr verheiratet, als meine Mutter ganz jung starb. Ich fragte mich, wie es meinem Vater wohl ergangen ist, als sein Glück so plötzlich zerbrach und er mit einem Säugling allein war.

Haben Sie sich innerlich mit Ihrem Vater ausgesöhnt?

Lange nach seinem Tod und nach dem Tod meiner Stiefmutter hat meine Schwester mir alte Briefe gebracht, die mein Vater aus dem Krieg und aus der Gefangenschaft geschrieben hat. Da habe ich eine andere Seite dieses Mannes kennengelernt: Er schrieb warmherzige, liebevolle Briefe an seine neue Frau und an seinen kleinen Sohn, also mich.