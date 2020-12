Nach „Systemsprenger“: Kinderstar Helena Zengel dreht mit Tom Hanks

Anzeige

Los Angeles. Sie ist und bleibt ein „Systemsprenger“. Mit ihren 12 Jahren sprengt Helena Zengel jetzt auch in Hollywood die Normen, wo sie nun als eine der jüngsten ausländischen Schauspielerinnen Karriere macht. Noch ehe ihr amerikanischer Debütfilm „News of the World“ Weihnachten anläuft, hat sich schon die Topkünstleragentur CAA (zu ihren Klienten gehören Jennifer Aniston, Meryl Streep und Sarah Jessica Parker) das „Wunderkind“ aus Deutschland geangelt. Nicht zuletzt, weil die Berlinerin von Kritikern für ihre Rolle neben Tom Hanks hoch gelobt wird. Das Branchenmagazin „Daily Variety“ schwärmt von der Zwölfjährigen: „Ihre Darstellung liegt auf derselben Ebene wie die von Hanks. Zeitweise unheimlich selbstsicher, dann wieder ungezähmt und verletzlich. Zengel ist fesselnd.“

Helena Zengel steht mit Tom Hanks vor der Kamera

Ein bisschen „Systemsprenger“ liegt in ihr auch als Johanna Leonberger, einem von Kindheitstrauma verfolgten „doppelten Waisenkind“. Ihre aus Deutschland eingewanderte Familie wird auf einem Indianerreservat getötet, als sie vier Jahre alt ist. Der Kiowa-Stamm zieht das Kind groß. Dann fallen Johannas indianische „Eltern“, die sie Cicada nennen, einem Massaker zum Opfer. Johanna soll – gegen ihren Willen – zu Verwandten in Texas und wehrt sich mit Händen und Füßen gegen den Geleitschutz des wohlwollenden Ex-Offiziers Captain Kidd (Tom Hanks).

Obwohl Helena für die Dreharbeiten in den USA Englisch lernte, hätte sie die Sprache für ihre Rolle gar nicht gebraucht. Da spricht sie nämlich weder Englisch noch Deutsch, sondern nur den Kiowa-Dialekt. Mit Johanna kann sie sich identifizieren: „Ich habe mich ein bisschen in ihr gesehen. Ich mag es, Dinge auf eigene Faust zu tun und habe Selbstvertrauen, wenn ich es brauche.“

Tom Hanks: „Helena Zengel ist ein Naturtalent“

Für Regisseur Paul Greengrass brauchte sie es eigentlich nicht. Der hatte totales Vertrauen in den Kinderstar aus Berlin: „Helena bringt’s. Als ich sie in ‚Systemsprenger‘ sah, da wusste ich, dass ich Johanna gefunden hatte.“ Ihre „enorme gefühlsmäßige Bandbreite“ und „wie sie sich durch ihre Augen und ihre Körpersprache ausdrückt“, faszinieren den Regieveteranen („Jason Bourne“). Ein Star ohne Starallüren: „Helena ist einfach ein kluges, goldiges, erstaunliches Mädchen. Eine reine Freude, mit ihr zu arbeiten.“

Tom Hanks stimmt zu: „Sie ist ein Naturtalent.“ Das von Natur aus selbst ein Superstar wie Tom Hanks nicht übermäßig beeindrucken kann. Hanks grinsend: „Sie wollte mehr Zeit mit den Pferden verbringen als mit mir.“