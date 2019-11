Nach mehr als zehn Jahren: Silbermond zurück an der Spitze der Charts

Anzeige

Baden Baden. Nach mehr als zehn Jahren ist die Band Silbermond zurück an der Spitze der deutschen Albumcharts: Mit ihrer Platte "Schritte" schaffte es das Quartett um Stefanie Kloß auf Anhieb auf Platz eins der Rangliste, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Damit verdrängte die Band Johnnes Oerdings "Konturen" auf Platz zwei, den dritten Platz erreichte Sängerin und Djane Kerstin Ott mit "Ich muss dir was sagen". Mit Céline Dions "Courage" auf Rang vier schaffte es eine weitere Neueinsteigerin in die Top-fünf.

Weihnachtsstimmung in den Charts

Weiter unten in den Albumcharts zeichnete sich bereits deutlich vor dem ersten Advent Vorweihnachtsstimmung ab: Fünf Festtagsalben waren unter den 100 erfolgreichsten Platten der Woche in Deutschland. Darunter "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski auf Platz 66 und - natürlich - der Soundtrack zum Kinofilm "Last Christmas" mit Songs von George Michael auf Platz 85.

Auch die Single-Charts sind am Freitag veröffentlicht worden. Die Liste wird von "Dance Monkey" von Tones an I angeführt, gefolgt von "Roller" von Apache 207 und "Wieso tust du dir das an?, ebenfalls von Apache 207.

