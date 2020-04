Nach Kritik an Vergewaltigungsgedicht von Till Lindemann: Verlag erklärt sich erneut

Anzeige

“Wie kann ein Verlag sowas bringen?” – so in etwa lautet der Tenor der Tweets bezüglich des Gedichts “Wenn du schläfst” von Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Das umstrittene Stück aus Lindemanns Gedicht-Band “100 Gedichte” beschreibt ziemlich offensichtlich eine Vergewaltigungsszene.

Unzählige Twitter-Nutzer brachten auf dem Social-Media-Portal ihre Empörung bezüglich des Gedichts zum Ausdruck – und auch Verlag Kiepenheuer & Witsch bekam sein Fett weg. In einer ersten Stellungnahme des Verlagshauses beriefen sich die Verantwortlichen noch auf die künstlerische Freiheit ihrer Autoren – doch nun rudern sie zurück, zumindest ein Stück.

Hieß es in der vergangenen Woche auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) noch: “Die moralische Empörung über den Text dieses Gedichts basiert auf einer Verwechslung des fiktionalen Sprechers, dem sogenannten ‘lyrischen Ich’, mit dem Autor Till Lindemann”, veröffentlichte der KiWi-Verlag am Donnerstag eine erneute Stellungnahme bezüglich der Kritik am Lindemann-Gedicht. “Wir sehen heute, dass unsere bisherige Reaktion auf das Gedicht nicht angemessen war und bedauern dies sehr.” Und weiter: “Sexualisierte Gewalt gegen Frauen gehört benannt und bekämpft.”

Zur Debatte um das Gedicht „Wenn du schläfst“ von Till Lindemann pic.twitter.com/qhpeiTdPk2 — KiWi_Verlag (@KiWi_Verlag) April 9, 2020

Auf die künstlerische Freiheit ihres Autors Lindemann beruft sich der Verlag auch in seiner zweiten Stellungnahme, auch wenn dabei “moralisch verwerfliche, abgründige Gefühls- und Gedankenwelten” thematisiert werden.

Ob die Kritiker sich bei Twitter und weiteren Medien mit der zweiten Reaktion des Verlages zufrieden geben, bleibt abzuwarten – unter dem Post des Verlags findet sich bereits erneut Kritik.

Wir unterstützen rückhaltlos die Kritik der Gewalt gegen Frauen, wollen mit Gewaltfantasien gegen Frauen aber gerne weiterhin Geld verdienen? — rebekka🏚️endler‽ (@rebekkassine) April 9, 2020

