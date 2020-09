Nach Corona-Fall: “The Batman”-Dreh wird fortgesetzt

Anzeige

London/Los Angeles. Die Dreharbeiten zu “The Batman” in England sind nach einer Corona-Quarantäne wieder angelaufen. Dies teilte das Studio Warner Bros. am Donnerstag nach Berichten der US-Branchenblätter “Variety” und “Hollywood Reporter” mit. Nach einem positiven Covid-19-Test am Set war der Shoot am 3. September gestoppt worden. Ein Mitglied des Produktions-Teams sei positiv getestet worden und befinde sich in Quarantäne, hieß es damals. Warner Bros. machte aber keine Angaben über die infizierte Person.

Die "Batman"-Dreharbeiten mit dem britischen "Twilight"-Star Robert Pattinson waren im Januar unter der Regie von US-Regisseur Matt Reeves ("Planet der Affen") angelaufen, dann aber wegen der Corona-Pandemie Mitte März ausgesetzt worden. Erst Anfang September waren sie in dem Studio Leavesden in der Nähe von London wieder aufgenommen und schon kurz danach eingestellt worden.

“The Batman” soll im Oktober 2021 anlaufen

Neben Pattinson spielen in "The Batman" auch Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell und Andy Serkis mit. Der Film soll im Oktober 2021 in die Kinos kommen.