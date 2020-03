Nach Absage der Leipziger Buchmesse: Wird der Preis trotzdem verliehen?

Anzeige

Leipzig. Nach der Absage der Leipziger Buchmesse ist noch unklar, ob und wie der Buchpreis in diesem Jahr verliehen wird. Die Messe sei derzeit dabei, diese Frage zu klären, sagte Sprecherin Ruth Justen auf Anfrage. Am Dienstag hatten Stadt und Messeleitung gemeinsam beschlossen, die Leipziger Buchmesse wegen der Coronavirus-Gefahr abzusagen. Sie hätte vom 12. bis 15. März veranstaltet werden sollen.

Der Preis der Leipziger Buchmesse, einer der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland, wird normalerweise am Eröffnungstag vergeben. Er wird jährlich in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung ausgelobt und ist mit insgesamt 60 000 Euro dotiert.

Vergabe des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung noch ungeklärt

Auch die Vergabe des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung ist noch ungeklärt. Er wird sonst traditionell beim Festakt zur Eröffnung der Buchmesse überreicht. Als Preisträger war bereits der ungarische Essayist und Übersetzer László Földényi für sein Buch "Lob der Melancholie. Rätselhafte Botschaften" benannt worden.

RND/dpa