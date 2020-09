Museum stellt anonymen Brief von Corona-Leugner aus

Ein Brief zur Maskenpflicht hängt in einer aktuellen Austellung im Historischen Museum der Pfalz. Der anonyme Absender hat die Zuschrift an das Museum mit der handschriftlichen Aufschrift "Lüge" versehen. Das Museum hat den Brief neben anderen Exponaten bewusst in das Konzept intergriert. © Quelle: Christine Lincke/Museum der Pfal