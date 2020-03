Mulan-Remake: Disney schließt Charakter wegen #MeToo aus

Anzeige

Am 26. März läuft der Film “Mulan” in den deutschen Kinos an. Doch Fans der Zeichentrick-Version aus dem Jahr 1998 werden eine Figur vermissen: “Li Shang” wird es nicht mehr geben. Das hat mit der #MeToo-Bewegung zu tun.

Der Charakter Li Shang spielt in der Zeichentrickversion des Disney-Films eine zentrale Rolle. Als mächtiger Kommandant motiviert er Mulan und den Rest der Truppe zu besseren Kriegsleistungen. Außerdem gilt er als Ikone der LGBTQ-Bewegung - Li Shang wird von vielen Fans als bisexuell oder homosexuell wahrgenommen. Warum? Weil Shang sich scheinbar in Mulan verliebt, als diese sich im Film noch als Mann ausgibt. Wer im Trailer genau hinsieht, erkennt, dass Shang nicht mehr zu sehen ist.

Gegenüber dem Online-Portal “Collider", erkärte der Filmproduzent Jason Reed das Fehlen von Shang: “Ich denke, besonders in Zeiten der #MeToo-Bewegung war es sehr unangenehm, einen befehlshabenden Offizier zu haben, der auch das Interesse an Liebe hat, wir hielten es nicht für angemessen.”

Das Problem des Machtgefälles

Aber Reed gibt Entwarnung - komplett verschwunden ist die Figur nicht. “Wir haben Li Shang in zwei Charaktere aufgeteilt. Einer wurde Commander Tung (Donnie Yen), der im Verlauf des Films als ihr Ersatzvater und Mentor fungiert. Der andere ist Honghui (Yoson An), der im Kader [Mulans] gleichgestellt ist.”

Die Neuinterpretation regelt so die Frage des Machtgefälles zwischen Mulan und dem mächtigen Kommandanten. In der #MeToo-Bewegung wurden viele Fälle bekannt, in denen das Machtgefälle zwischen Täter und Opfer thematisiert und als Teil des Problems benannt wurde.

Ob einer der neuen Charaktere wieder Teil der LGBT-Community ist, wollte Reed jedoch nicht offenbaren. “Ich habe eine andere Perspektive für Li Shang’s Charakter gewählt. Ich kann nicht wirklich viel darüber sagen, wie das rüberkommen wird, aber er hat eine mehrdimensionale Ebene, und das Publikum wird das sehen können.”

