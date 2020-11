„MTV Europe Music Awards“: K-Pop-Band BTS ist Gewinner des Abends

Anzeige

Dieses Jahr wurde in Budapest (Ungarn) und in London (Großbritannien) vorgedreht: Die „European Music Awards“ wurden weltweit an verschiedenen Orten aufgenommen und am Sonntagabend wegen Corona virtuell übertragen. Durch den Abend führten die Mitglieder der britischen Gruppe „Little Mix“.

Vier Preise für BTS

Der große Gewinner des Events war die koreanische Popband „BTS“ – sie gewann gleich vier Preise in den Kategorien „Bester Song“, „Größte Fans“, „Beste virtuelle Live-Performance“ und „Beste Gruppe“.

Lady Gaga und Cardi B

Auch die Sängerin Lady Gaga und Rapperin Cardi B räumten Preise in den Kategorien „Beste Künstlerin“ und „Bester Hip-Hop“ ab. Viele Musiker traten in der Awardshow auf, darunter Alicia Keys, Rita Ora und Sam Smith.

Die MTV Europe Music Awards werden seit 1994 jährlich verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Vergangenes Jahr fand die Musikgala im spanischen Sevilla statt.