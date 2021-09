„Moulin Rouge“ gewinnt Tony Award als bestes Musical

Anzeige

Anzeige

New York. Die Bühnen-Version des Musikfilms „Moulin Rouge“ hat den Tony Award als bestes Musical gewonnen. Die Show gewann am Sonntag in New York in insgesamt zehn Kategorien den wichtigsten Preis der Broadway-Theater in New York. Zu den Ausgezeichneten zähle auch Aaron Tveit als bester männlicher Hauptdarsteller in der Rolle des verarmten Künstlers Christian, der sich im Paris des Jahres 1899 in eine Tänzerin verliebt. Beste weibliche Hauptdarstellerin wurde Adrienne Warren, die in „Tina“ die Musiklegende Tina Turner verkörpert.

„A Soldiers Play“ wird Bestes wiederaufgeführtes Stück

Wegen der Corona-Pandemie hatte es nur vier wählbare neue Musicals gegeben, die im Herbst 2019 und im Frühjahr 2020 ihre Uraufführungen hatten. Die Kategorie bestes wiederaufgeführtes Musical wurde gar nicht erst ausgelobt.

Anzeige

In den Tony-Kategorien für Theaterstücke hatte das radikale „Slave Play“ über Rassismus in Liebesbeziehungen zwischen Schwarzen und Weißen mit zwölf Nominierungen einen neuen Rekord gesetzt, konnte aber am Sonntag in keiner einzigen Kategorie gewinnen. Bestes neues Stück wurde dagegen „The Inheritance“ über die Folgen der Aids-Pandemie für eine Gruppe schwuler Männer im heutigen New York. Bestes wiederaufgeführtes Stück wurde das Rassismusdrama „A Soldiers Play“.

Anzeige

Die Tonys hatten ursprünglich im Juni 2020 verliehen werden sollen, waren aber wegen der Pandemie verschoben worden. Viele Stars betonten während der live beim US-Sender CBS gezeigten Verleihungsgala unter dem Motto „Broadway is Back“ die Bedeutung von Kunst und Schauspiel. Aktuell nehmen die rund 40 Broadway-Theater nach und nach wieder ihren Spielbetrieb auf und zeigen Musicals und Theaterstücke.