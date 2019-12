“Motherless Brooklyn”: Sauber bleiben im Sumpf

Anzeige

Wer an den Film noir denkt, dem fällt wohl zuerst Humphrey Bogart ein. Sein Privatdetektiv Sam Spade in „Die Spur des Falken“ (1941) oder dessen Berufskollege Philip Marlowe in „Tote schlafen fest“ (1946): Das waren schon verdammt coole Typen.

Den Hut zogen sie tief ins Gesicht, sodass die Krempe die Augen – und damit auch die Absichten – verschattete. Die Zigarette hing locker im Mundwinkel, der aufsteigende Rauch schien einer eigenen Choreografie zu gehorchen. Attraktiv, undurchsichtig und durchzogen von einem bitteren Zynismus waren diese Figuren, auf deren moralischen Kompass man sich besser nicht verlassen sollte.

Im Herzen ein anständiger Kerl

Lionel Essrog, den Edward Norton in seiner Genrehommage und zweiten Regiearbeit „Motherless Brooklyn“ spielt, ist all das nicht. Vollkommen uncool und tief im Herzen ein anständiger Kerl entspricht der Privatermittler, der sich im Jahre 1957 durch den New Yorker Sumpf aus Korruption und Verbrechen arbeitet, so gar nicht den Vorgaben des Film noir.

Lionel leidet unter anfallartigen Tics, bei denen die Worte geradezu aus ihm herauspurzeln. Hinzu kommen zwanghafte Verhaltensmuster: Eine Tür muss mehrmals hintereinander geöffnet und geschlossen werden, bevor er hindurchgehen kann. Im Gespräch fasst Lionel seinem Gegenüber immer wieder mit der flachen Hand an die Schulter. „Mein Gehirn fühlt sich an wie aus Glas“, sagt er, denn in den Wortkaskaden, die das Tourettesyndrom aus ihm herausbrechen lässt, finden sich oft unausgesprochene Wahrheiten und versteckte Gefühle.

„Freakshow“ nennen die Kollegen sein Verhalten, aber sie haben sich längst an ihn gewöhnt. Der Chef der Privatdetektei Frank (Bruce Willis) hat Lionel von der Straße geholt, weil er dessen Fähigkeiten erkannte. Denn auch wenn das Gehirn manchmal verrückt spielt, verfügt Lionel doch über ein detailgenaues Gedächtnis und kann – auch ohne Algorithmus – aus den im Kopf gespeicherten Daten Indizien und Verhaltensmuster herausfiltern. Aber nun ist Chef Frank tot. Der letzte Fall war eine Nummer zu groß, und die Hintermänner waren zu mächtig.

Während die spärlich trauernde Witwe (Leslie Mann) und die Kollegen schon bald zur Tagesordnung übergehen, beginnt Lionel, auf eigene Faust in dem Mordfall zu recherchieren. Seine Tics prädestinieren ihn nicht als unauffälligen Ermittler, aber einen Vorteil hat das Handicap: Die Menschen unterschätzen ihn.

Seine Nachforschungen führen Lionel in zwei Richtungen: zum einen zu dem mächtigen Baustadtrat Moses Randolph (Alec Baldwin), der seine stadtplanerischen Visionen ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzt und dabei vornehmlich afroamerikanische Arbeiterbezirke plattmachen lässt. Zum anderen zur Rechtsanwältin Laura Rose (Gugu Mbatha-Raw), die sich für die von der Gentrifizierung betroffene Community einsetzt. Nicht nur in die korrupten, urbanen Machtstrukturen arbeitet sich Lionel ein, sondern auch in die Lebenswelt Harlems. Immer wieder führen ihn seine Ermittlungen in einen Jazzclub, der von Lauras Vater betrieben wird.

Ekstatische Momente der Befreiung

Als der Trompeter (großartig: Michael K. Williams) zu einem kongenialen Solo ausholt, brechen im freien Fluss der Musikimprovisation Lionels Dämme. Unkontrolliert gehen die Tics mit ihm durch. Die körperlichen Zuckungen und der Wortschwall verbinden sich mit dem Jazz zu einem kurzen, ekstatischen Moment der Befreiung. Solche Szenen könnten leicht nach hinten losgehen, aber Norton spielt das Handicap seiner Figur auch in dieser Szene mit viel Feingefühl und hält sich von allen Rampensau-Allüren fern.

Ähnlich wie hier Tics und Musik ineinandergreifen, entwickelt sich auch die zunehmende Dynamik des Plots, in dem politische Korruption und private Schuldverstrickungen eng miteinander verbunden sind. Darunter liegt ein exzellenter Jazzscore, der eine eigene, treibende Kraft darstellt.

Herausragendes Ensemble

Mit „Motherless Brooklyn“ ist Norton, der den Roman von Jonathan Lethem aus den späten Neunzigern in die Fünfzigerjahre übertragen hat, ein moderner Film noir von erstaunlicher, künstlerischer Kohärenz gelungen. Das erlesene Retro-Setting, die stimmungsvollen Farbkompositionen, die elegante Kameraarbeit von Dick Pope, der Offbeat-Rhythmus der Erzählung und der coole Jazz-Soundtrack greifen hier geschmeidig ineinander.

Ganz zu schweigen von dem herausragenden Ensemble: Alec Baldwin als Immobilientycoon, Willem Dafoe als verwahrloster Stararchitekt, Bobby Cannavale als zwielichtiger Arbeitskollege und Gugu Mbatha-Raw, die das düstere Noir-Setting wie ein Kaminfeuer zum Glühen bringt – „Motherless Brooklyn“ ist ein Film, in dem es keine Nebenrollen gibt, sondern jeder Schauspieler – egal wie kurz der Auftritt ist – die unaufdringliche Intensität dieses gelungenen Genre-Schmuckstücks mitträgt.

„Motherless Brooklyn“, Regie: Edward Norton, mit Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, 145 Minuten, FSK 12