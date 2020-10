Moritz Bleibtreus Regiedebüt “Cortex": Träum weiter, Mann!

Anzeige

Anzeige

Ein Kreisel als Handreichung für den Kinozuschauer wäre schön – so ein Kreisel, wie wir ihn aus Christopher Nolans Meisterwerk “Inception” (2010) kennen. Da hat Filmheld Cobb (gespielt von Leonardo DiCaprio) so ein Spielzeug. Es gibt ihm Auskunft darüber, ob er noch in einem Traum steckt oder sich schon wieder in der Wirklichkeit befindet.

Das ist überlebenswichtig: Cobb ist Experte darin, anderen Menschen Informationen aus dem Labyrinth ihres Unbewussten zu stehlen, indem er gemeinsam mit ihnen träumt. Wird der Kreisel nicht langsamer und fängt er nicht an zu eiern, bis er irgendwann kippt, dann weiß Cobb, dass er noch nicht wieder aufgewacht ist. Vorsicht ist geboten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Hätte nun jeder Kinozuschauer in Moritz Bleibtreus Regiedebüt “Cortex” so einen Kreisel parat, müsste er nicht rätseln, in welcher Sphäre sich der Film gerade bewegt. Andererseits wäre es damit auch mit der Spannung vorbei, von der solch ein Plotpuzzle lebt.

Bleibtreu hat cineastische Vorbilder wie “Inception” so sehr präsent, dass er sie offensiv in seinen Film einbaut: Ein erklärungswütiger Apotheker taucht als diabolischer Traumdeuter auf, der die Sache mit dem Kreisel noch einmal für all jene erläutert, die sie bisher verpasst haben. Bleibtreu – verantwortlich für “Cortex” als Hauptdarsteller, Produzent und Drehbuchautor in einem – misst sich also mit den ganz Großen des Genres. Ein ordentliches Gewicht lastet auf seinem Film, der nach der hochkomplexen menschlichen Großhirnrinde benannt ist.

Bleibtreu legt sich einen Großteil der Last selbst auf die Schultern: Er spielt den Supermarkt-Sicherheitsmann Hagen (Bleibtreu), der sich immer heftiger zwischen Schlaf- und Wachphasen verheddert. Hagen leidet an Hyposomnie, Schlafstörungen, die seinen Alltag zur Qual machen.

Schwitzend schreckt Hagen hoch

Anzeige

Nicht nur für ihn und seine Frau Karoline (Nadja Uhl) ist das anstrengend, sondern auch fürs Kinopublikum: Ein bisschen zu häufig schreckt Hagen schwitzend hoch, um sodann wie ein erschöpfter Nachtschwärmer beim Frühstück zu erscheinen.

Da steht dann schon Karoline, rührt in ihrem Tee und ist zunehmend genervt von ihrem todmüden Gatten. Hagen will sich partout nicht im Schlaflabor untersuchen lassen – auch wenn er in der unwirtlichen Überwachungszentrale des Supermarkts kurz darauf schon wieder vor den Monitoren einzunicken droht.

Anzeige

Im Kern ließe sich “Cortex” als Drama über eine ausgelaugte Paarbeziehung begreifen, aber das wäre Bleibtreu viel zu wenig und ist tatsächlich nur der Auslöser für einen Ausflug in den Psychothriller. Denn was Hagen träumt, scheint bald darauf wahr zu werden.

Filmtechnisch clever umgesetzt

Da ist zum Beispiel der Kleinkriminelle Niko (Jannis Niewöhner). Hat der junge Mann tatsächlich eine Affäre mit Karoline, wie es Hagen in dunkler Nacht erschien? Mit Niko scheint Hagen noch viel mehr zu verbinden. Ihrer beider Schicksal rückt in gut eineinhalb Kinostunden so nahe zusammen, dass die beiden selbst es nicht mehr auseinanderdividieren können.

Filmtechnisch ist das clever umgesetzt: Gelegentlich scheinen die Köpfe von Hagen und Niko regelrecht ineinanderzufließen. Kameramann Thomas Kiennast, verantwortlich auch schon für den außergewöhnlich düsteren Alpenwestern “Das finstere Tal” (2013), entwirft eine gedämpfte, farbengesättigte Welt.

Allerdings wird des Guten ein bisschen zu viel getan: Gefilmt wird vorzugsweise durch Scheiben und mit Unschärfen, Füße patschen immer wieder durch spiegelnde Pfützen, ein Fuchs streift durch die Gärten, Kneipen leuchten in Edward-Hopper-Einsamkeitstotalen.

Der erzählerische Schwung fehlt

Anzeige

“Cortex” ist so sehr mit Symbolhaftem aufgeladen, dass Bleibtreu jede Chance verspielt, einfach mal erzählerischen Schwung aufzunehmen. Zwischendurch schwadronieren ein paar Gangster reichlich unmotiviert im “Pulp Fiction”-Stil über Café Americano, so wie das einst ihre Berufskollegen bei Quentin Tarantino über Bratklöpse taten. Besondere Ironie dabei: Bleibtreu hält sein Werbegesicht derzeit für eine Kaffeemarke hin.

Ambitioniert ist die Geschichte allemal, die sich der renommierte Schauspieler Bleibtreu (“Elementarteilchen”, “Soul Kitchen”) ausgedacht hat. Und das ist im oft so mediokren deutschen Kino schon mal eine Leistung. Andere Schauspieler, die hinter die Kamera wechseln, versuchen sich an leicht-seichten Komödien (Karoline Herfurth mit “Sweethearts”) oder inszenieren das, was sie sonst – nun ja – im Schlaf spielen (siehe Til Schweiger). Das Problem ist nur, dass man “Cortex” die Anstrengung anmerkt.

Von einem nachtdunklen Kinoalbtraum darf niemand erwarten, dass sich die Erzählfäden am Ende alle unbedingt auseinanderknoten lassen – das tun sie auch beim meisterlichen David Lynch nicht, den Bleibtreu ebenfalls mit Lust zitiert (“Lost Highway”). Was aber fehlt, ist der Sog, der uns in diese Geschichte hineinzieht. Reichlich unbeeindruckt erwachen wir im Kino.

“Cortex”, Regie: Moritz Bleibtreu, mit Moritz Bleibtreu, Nadja Uhl, Jannis Niewöhner, 96 Minuten, FSK 16