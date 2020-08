Mit seiner Band „Pudeldame“: Jonas Nay singt über Neu-Berliner

Anzeige

Berlin. Schauspieler Jonas Nay (29, „Deutschland 86“) nimmt mit seiner Band „Pudeldame“ Neu-Berliner aufs Korn. Der Text von „Berlin Midde“ beruhe auf tatsächlich geführten Gesprächen und kreise um einen Zugezogenen, der sich ein Leben als Kosmopolit in der Hauptstadt vorstelle und von großen Zukunftsplänen schwärme. „Hey, bist du neu hier“, fragt eine Frau zu Beginn des Songs. Später singt Nay: „Im Großstadtdschungel bin ich sowas wie ein Tarzan.“

Es handele sich dabei aber nicht um einem Anti-Berlin-Song, teilte die PR-Firma von Pudeldame am Montag mit. Nach ihrem Corona-Song "Zampano" sei es die fünfte Single der Band. Ihren Musikstil nennen die Mitglieder von Pudeldame "Postmodern Lollipop". In der "Berliner Zeitung" hatte Nay, der sich jüngst als "überzeugter Lübecker" bezeichnete, von einer "Kampfansage an den Betroffenheitspop" gesprochen.