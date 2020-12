Mit High Heels in der Hand: Die Sky-Serie „Riviera“ mit Julia Stiles geht weiter

Anzeige

Anzeige

Über zwei Staffeln hinweg beleuchtete die Sky-Erfolgsserie „Riviera“ die dreckigen Geschäfte im südfranzösischen Millionärsmilieu. Die Mischung aus Familienmelodram, Kriminalthriller und Wohlstandsvoyeurismus bediente trefflich die Unterhaltungsinstinkte. Julia Stiles („Bourne“-Trilogie) durchforstete als Kunstkuratorin und Bankiersgattin die korrupte Welt der Superreichen an der Côte d’Azur und ließ ihre Figur von der naiven Frühwitwe zur patenten Wahrheitsfinderin reifen.

In der dritten Staffel spürt ihre Georgina zusammen mit dem britischen Kollegen Gabriel Hirsch (Rupert Graves) NS-Raubkunstwerke auf. Ein Auftrag führt die beiden zunächst nach Venedig und schließlich nach Buenos Aires, wo ein Bürgermeister seine Wiederwahl erzwingen will und ein Pharmakonzern über Leichen geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mit dem Umzug nach Argentinien verlässt die Serie ihr vertrautes Wohlstandsbiotop. Das bringt frische Luft in die Staffel und ändert auch den Antrieb der Heldin, die nicht mehr nur in eigener Sache, sondern aus einem moralischen Verantwortungsgefühl heraus agiert.

Anzeige

Julia Stiles spielt die kühne Ermittlerin mit bodenständiger Intelligenz. In brenzligen Situation nimmt sie die High Heels in die Hand und läuft den Schurken barfuß davon. Plausibilität gehört auch in der dritten Staffel nicht zu den Kernkompetenzen des Unternehmens, das mit halbspektakulären Actionsequenzen, wendungsreichem Plot und Cliffhangern zünftig unterhält, aber nicht zwingend nach einer weiteren Fortsetzung ruft.

„Riviera“, bei Sky, acht Episoden, Regie: Paul Walker, Sarah Harding, mit Julia Stiles, Rupert Graves, Poppy Delevingne