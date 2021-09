Marvel-Universum: Das ist die richtige Reihenfolge der Filme und Serien

Anzeige

Ein neuer Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) startet in den Kinos: „Black Widow“. Der Science-Fiction-Actionfilm handelt von der gleichnamigen Superheldin, alias Natasha Romanoff, und zeichnet ihre Anfänge nach. Schauspielerin Scarlett Johansson schlüpft dabei in die Rolle der Black Widow. Es ist der 24. Film innerhalb des Superhelden­universums. Der Film spielt dabei zwischen den Marvel-Verfilmungen „The First Avenger: Civil War“ und „Avengers: Infinity War“.

Die neuen Filme aus dem Marvel-Universum sind nicht an die Haupt­geschichte gebunden. Das heißt, dass die neuen Marvel-Filme nicht die Story fortsetzen, sondern auch einen Handlungs­strang zwischen den Filmen aufgreifen können – wie auch bei dem neuen Kinofilm, der zudem bei Disney+ geschaut werden kann. Wer trotzdem die komplette Reihe der Superheldenfilme noch einmal sehen möchte, hat dafür verschiedene Möglichkeiten: Entweder nach der Reihenfolge, wie die Filme erschienen sind – oder in der zeitlich zur Story passenden Abfolge. Wir haben für beide Optionen die Übersicht:

Die Reihenfolge der Filme des MCU nach Erscheinungsdatum

Phase 1 des MCU

„Iron Man“

„Der unglaubliche Hulk“

„Iron Man 2“

„Thor“

„Captain America: The First Avenger“

„Marvel’s The Avengers“

Phase 2 des MCU

„Iron Man 3“

„Thor – The Dark Kingdom“

„The Return of the First Avenger“

„Guardians of the Galaxy“

„Avengers: Age of Ultron“

„Ant-Man“

Phase 3 des MCU

„The First Avenger: Civil War“

„Doctor Strange“

„Guardians of the Galaxy Vol. 2“

„Spider-Man: Homecoming“

„Thor: Tag der Entscheidung“

Phase 4 des MCU

„WandaVision“

„The Falcon and the Winter Soldier“

„Loki“

„Black Widow“

Diese Marvel-Filme sind in Zukunft geplant:

„Shang Chi: And the Legend of the Ten Rings“

„Eternals“

„Spider-Man: No Way Home“

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“

„Thor: Love and Thunder“

„Black Panther 2: Wakanda Forever“

„The Marvels“

„Ant-Man and the Wasp: Quantumania“

„Guardians of the Galaxy Vol. 3“

Die chronologische Reihenfolge der Filme und Serien des MCU

Epische Geschichten rund um Superhelden und Bösewichte werden in den Marvel-Filmen thematisiert. Spider-Man, Iron Man oder Hulk retten in den Filmen und Serien die Welt. Die Geschichte des Marvel-Universums spielt von 1942 bis in die Zukunft. Wer die Titel in filmzeitlich korrekter Abfolge schauen möchte, findet hier eine Übersicht mit dem jeweiligen Zeitraum, in dem die Handlung spielt. Bei den in den kommenden Jahren erscheinenden Filmen ist das zeitliche und geschichtliche Setting noch nicht bekannt.

„Captain America: The First Avenger“ (1942–1945)

„Captain Marvel“ (1995)

„Iron Man“ (2010)

„Iron Man 2“ (2011)

„Thor“ (2011)

„Der unglaubliche Hulk“ (2011)

„Marvel’s The Avengers“ (2012)

„Loki“ (beginnt im Jahr 2012, allerdings in einer anderen, durch „Avengers: Endgame“ ausgelösten Zeitlinie)

„Iron Man 3“ (2012)

„Thor – The Dark Kingdom“ (2013)

„The Return of the First Avenger“ (2014)

„Guardians of the Galaxy“ (2014)

„Guardians of the Galaxy Vol. 2“ (2014)

„Avengers: Age of Ultron“ (2015)

„Ant-Man“ (2015)

„The First Avenger: Civil War“ (2016)

„Black Panther“ (2016)

„Black Widow“ (2016)

„Spider-Man: Homecoming“ (2016)

„Doctor Strange“ (2016–2017)

„Thor: Tag der Entscheidung“ (2017)

„Ant-Man and the Wasp“ (2018)

„Avengers: Infinity War“ (2018)

„Avengers: Endgame“ (2018–2023)

„WandaVision“ (2023)

„The Falcon and the Winter Soldier“ (2023)

„Spider-Man: Far From Home“ (2023)

Die „offizielle“ Reihenfolge des Marvel Cinematic Universe

Zudem gibt es eine „offizielle“ Zeitleiste, die das Marvel Cinematic Universe zum zehnten Jubiläum veröffentlichte. Die Liste ist allerdings etwas veraltet, weil neue Filme dazukamen. Außerdem stimmt die Liste der zeitlichen Abfolgen nicht ganz:

„Captain America: The First Avenger“

„Iron Man“

„Iron Man 2“, „Der unglaubliche Hulk“

„Thor“

„Marvel’s The Avengers“

„Iron Man 3“

„Thor: The Dark Kingdom“

„The Return of the First Avenger“

„Guardians of the Galaxy“

„Guardians of the Galaxy Vol. 2“

„Avengers: Age of Ultron“

„Ant-Man“

„The First Avenger: Civil War“

„Spider-Man: Homecoming“

„Doctor Strange“

„Black Panther“

„Thor: Tag der Entscheidung“

„Avengers: Infinity War“

Natürlich ist letztendlich jedem selbst überlassen, in welcher Reihenfolge er die Filme schaut. Es ist auch unabhängig der oben geschriebenen Listen möglich, alle Handlungen der einzelnen Filme zu verstehen, wenn man sich nicht an die Reihenfolge hält.