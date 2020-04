Loredana produziert ihren Nummer-eins-Hit im Homeoffice

Anzeige

Ihr Wohnzimmer scheint eine Inspiration zu sein. Aktuell führt Rapperin Loredana die deutschen Single-Charts an. Ihren Nummer-eins-Hit “Du bist mein” hat sie wegen der Corona-Pandemie nicht im Studio, sondern zu Hause im Homeoffice aufgenommen. Ein Video zeigt, dass ihr die ganze Sache offenbar richtig Spaß gemacht hat. Via Instagram richtet die 24-Jährige nun auch ermunternde Worte an ihre Fangemeinde da draußen.

Stark bleiben, durchhalten – und “die Musik steht uns zur Seite”, schreibt sie. “Jeder hat aktuell sein Päckchen zu tragen, aber Corona macht uns auch stärker. Es bringt die Menschen mehr zusammen!”

Die Botschaft scheint zumindest bei ihr selbst angekommen zu sein: Ihren öf­fent­lich­keits­wirk­samen Zoff mit Oliver Pocher und seiner Frau Amira hat sie beigelegt. Singen statt streiten ist angesagt. Als Dankeschön an ihre Fans will sie kommende Woche einen Remix zum neuen Song veröffentlichen. Danach wird Loredana wieder häuslicher und will sich um ihre Familie kümmern.

