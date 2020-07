Lollapalooza im Livestream: So sind Sie heute beim Lolla2020 live dabei

Anzeige

Vier Tage und 150 Auftritte von Musikern wie The Cure, Paul McCartney und Lorde: Das alles ist ab dem 30. Juli im Lollapalooza-Stream zu sehen. Wegen der Coronavirus-Pandemie kann das weltbekannte Festival nicht wie ursprünglich geplant im US-amerikanischen Chicago stattfinden. Deshalb sorgen die Veranstalter für spannenden Ersatz.

Wann und wo findet das Online-Festival statt?

Das Lollapalooza-Festival findet vom 30. Juli bis 0. August auf Youtube statt - um 17 Uhr Ortszeit, also 00 Uhr deutscher Zeit. Im Stream können Festival-Fans alte und neue Auftritte, zum Beispiel von “H.E.R.” oder “Jamila Woods” sehen. Der Gründer des Festivals, Perry Farrell, wird in drei Konzerten zu sehen sein: Seine Band “Porno for Pyros” wird das erste Mal seit 24 Jahren wieder gemeinsam auftreten. Zusammen mit dem Pianisten Mike Garson spielt Farrell eine Hommage an den verstorbenen Musiker David Bowie. Ebenfalls gibt es Interviews zu sehen – auch mit “Metallica”-Schlagzeuger Lars Ulrich.

Lolla2020: Diese Bands sind dabei

Online haben die Veranstalter für ein buntes Line-Up gesorgt: Am Donnerstag spielt unter anderem das frühere “Beatles”-Mitglied Paul McCartney und die Elektro-Band “LCD Soundsystem”. Freitags gibt es dann das ganze 2017-Set von “Chance, The Rapper” zu hören und ein Live-Konzert von “Public Enemy”-Rapper Chuck D zu sehen. Musikproduzent Jonas Blue und Trap-Künstler “SAYMYNAME” geben am Samstag ihre Songs zum Besten – auch ein älteres Set von “OutKast” können Fans sich anschauen. Sonntag zeigt Lolla2020 dann ein altes Set der Folk-Band “Arcade Fire” und von Rapper “A$AP Rocky”. Das komplette Line-Up ist auf der Website einsehbar.