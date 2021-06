Liv Ullmann und Samuel L. Jackson bekommen den Ehren-Oscar

Anzeige

Los Angeles . Die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann (82) und ihr US-Kollege Samuel L. Jackson (72) werden 2022 mit Ehren-Oscars ausgezeichnet. Dies gab die Oscar-Akademie am Donnerstag (Ortszeit) in Beverly Hills bekannt. Die Trophäen sollen im Rahmen der „Governors Awards“-Gala am 15. Januar 2022 in Los Angeles überreicht werden.

Ullmann wurde vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Ingmar Bergman in Filmen wie „Szenen einer Ehe“ und „Von Angesicht zu Angesicht“ bekannt. Jackson spielte in über 100 Filmen mit, darunter „Pulp Fiction“ und „Django Unchained“.