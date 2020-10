Literaturnobelpreis 2020 geht an Amerikanerin Louise Glück

Anzeige

Stockholm. Die amerikanische Lyrikerin Louise Glück erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Die 77-Jährige werde “für ihre unverkennbare poetische Stimme” ausgezeichnet, mit der sie “mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell” mache, sagte der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm.

Die Nobelpreise sind diesmal mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) pro Kategorie und damit einer Million Kronen mehr als im Vorjahr dotiert.

Weil die Preisvergabe 2018 wegen eines umfassenden Skandals um das mittlerweile ausgetretene Akademiemitglied Katarina Frostenson und ihren Ehemann Jean-Claude Arnault zunächst ausgefallen war, hatte die Akademie im vergangenen Jahr gleich zwei Preisträger bestimmt. Die Polin Olga Tokarczuk war nachträglich als Preisträgerin für das Jahr 2018 ernannt worden, der Österreicher Peter Handke erhielt die Auszeichnung für 2019.

Vorab herrscht Geheimhaltung über Nobelpreis

Während die Ehrung von Tokarczuk viel Zuspruch erhielt, führte diejenige von Handke zu Kritik und Protesten. Der Österreicher hatte sich im Jugoslawien-Konflikt stark mit Serbien solidarisiert und nach Ansicht von Kritikern die von Serben begangenen Kriegsverbrechen bagatellisiert oder geleugnet. Bei der Beerdigung des gestürzten serbischen Führers Slobodan Milosevic hielt er 2006 sogar eine Rede.

Wer den Nobelpreis bekommt, wird wie immer vorab geheimgehalten. Namen wie diejenigen der Kanadierin Margaret Atwood, des Japaners Haruki Murakami, des Kenianers Ngugi wa Thiong’o und von Maryse Condé aus dem französischen Überseegebiet Guadeloupe wurden immer wieder als Favoriten genannt. Als eher unwahrscheinlich betrachteten es Experten, dass der Preis nach der Auszeichnung einer Polin und eines Österreichers vor einem Jahr wieder nach Europa geht.

Zum Abschluss folgt am Montag Wirtschaftsnobelpreis

In den vergangenen drei Tagen sind bereits die Nobelpreisträger in den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie verkündet worden. Unter den Auserwählten war mit dem Astrophysiker Reinhard Genzel auch ein Deutscher.

Zum Abschluss folgt dann am Montag noch der Wirtschaftsnobelpreis, der als einziger nicht auf das Testament von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgeht. An dessen Todestag, dem 10. Dezember, werden die Ausgewählten offiziell ausgezeichnet. Wegen der Coronavirus-Pandemie findet das in diesem Jahr in anderem und deutlich kleinerem Rahmen statt.