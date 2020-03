Anzeige

Nun trifft es auch die lit.Cologne: Das internationale Literaturfestival ist am Dienstagmittag wegen des Coronavirus abgesagt worden. Die Entscheidung wurde auf Empfehlung der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker getroffen. „In der jetzigen Situation müssen wir alles dafür tun, die Infektionsketten zu durchbrechen. Daher habe ich vor dem Hintergrund der Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers dazu geraten, die lit.Cologne zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchzuführen", sagte die parteilose Politikerin.

„Die Absage der lit.Cologne trifft uns unendlich schwer“

„Die Absage der lit.Cologne trifft uns unendlich schwer“, sagte Geschäftsführer Rainer Osnowski. „Aber mit Blick auf die aktuelle Situation wollen wir keineswegs zögerlich reagieren und der Empfehlung unserer Oberbürgermeisterin und des Bundesgesundheitsministers folgen und von unserer Seite aus alles dafür tun, eine weitere Verbreitung einzudämmen." Das Lesefestival sollte vom 10. bis 21. März stattfinden. „Um die Gesundheit und das Wohl des Publikums, der Mitwirkenden und des Teams zu schützen, sehen wir derzeit keine andere Möglichkeit, als das Festival für den geplanten Zeitraum abzusagen. Wir bemühen uns um Verlegung der Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt.“

Am Vormittag hatte sich Osnowski noch zuversichtlich gegeben. Corona sei kein Killervirus, hatte er dem Deutschlandfunk Kultur gesagt. Die Situation sei nicht vergleichbar mit der Leipziger Buchmesse. Während sich in Leipzig Zehntausende Besucher gleichzeitig in den Messehallen aufhielten, verteilten sich die 100.000 Besucher der lit.Cologne an 12 Festivaltagen auf über 220 Veranstaltungen, so Osnowski. „Das heißt, die Größenordnung der Veranstaltungen variiert zwischen 50 und 800.“ Damit liege sie unterhalb der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfohlenen Grenze von 1.000 Teilnehmern, ab der Veranstaltungen nicht stattfinden sollen. Osnowski hatte aber auch angekündigt, sich an die Empfehlung der Behörden zu halten. Das haben die Veranstalter nun getan.

Die lit.Cologne findet seit 2001 jährlich im Frühjahr statt. Sie gilt mittlerweile als Europas größtes Literaturfestival. Nationale und internationale Autoren lesen dabei aus ihren Büchern. In den vergangenen Jahren waren unter anderem John Irving, Henning Mankell, Susan Sontag, Martin Walser, Herbert Grönemeyer, Karl Lagerfeld, Michail Gorbartschow und Garri Kasparow zu Gast.