Leipziger Buchpreis: Diese Autoren können gewinnen

Es ist normalerweise der Höhepunkt des ersten Messetages. Um Punkt 16 Uhr endet der Countdown in der Glashalle, Verlagsmitarbeiter, Autoren, Literaturkritiker und Publikum verfolgen mit Spannung die einstündige Preisverleihung, in der die Preisträger in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung bekannt gegeben werden. Clemens Meyer hat hier schon mal ein Bier aus Freude in der Menge verschüttet, meistens aber freuen sich Preisträger und Verlage durch einen kurzen Schrei oder einfach nur still.

In diesem Jahr fällt dies alles durch die coronavirusbedingte Absage der Buchmesse aus. Die Jury wird die Preisträger zwischen 9.05 und 10 Uhr im Deutschlandfunk Kultur verkünden und ihre Entscheidung begründen. Falls einer der Gewinner seinen Kaffee – Bier wohl noch nicht um die Uhrzeit – vor Freude durch seine Küche schüttet, wird es keiner mitbekommen. In diesen Tagen wird vieles von dem, was normalerweise öffentlich ist, sehr privat.

Aber ungeachtet der Absage der Buchmesse bleiben die nominierten Bücher natürlich lesenswert. Hier eine kleine Übersicht über diejenigen, die sich Hoffnung auf den mit jeweils 20.000 Euro dotierten Preis machen können.

Belletristik

Verena Güntner: In ihrem Roman “Power” macht sich Kerze, die “gerade noch ein Kind” ist, auf die Suche nach dem vermissten Hund Power. Kerze lebt in einem Dorf, das kaum mehr als 200 Einwohner zählt. Ihrer Suche schließen sich immer mehr Kinder an, bis alle im Wald verschwinden. “Power” ist ein Roman mit ungemeiner Sogwirkung und Passagen wie dieser hier: “Keingott”, sagt Kerze, “ich weiß, dass du Power versteckt hältst. Dass du Millionen Verstecke hast auf dieser Welt. Ich weiß, dass du dunkle Höhlen, Gruben und Scheunen, tiefe Flüsse und Schluchten, dass du all die Wälder und Ozeane hast. Ich weiß von den Gletschern und zugefrorenen Seen, ich weiß auch von den Vulkanen und vom ewigen Eis. Aber, und jetzt hör mir gut zu, ich werde Power überall suchen, ich werde all deine Verstecke aufspüren und ihn finden.”

Verena Güntner: “Power”. DuMont. 254 Seiten, 22 Euro.

Maren Kames: Das formal interessante Buch in dieser Auswahl ist “Luna Luna”. In Form eines Langgedichts hat Maren Kames eine Ode an den Mond geschrieben. Der Text ist kraftvoll und hypnotisch zugleich, er knüpft an bekannte Gedichte, Texte, Motive an, ist voll von Assoziationen. Vor allem die Bezüge auf Popsongs, deren Lyrics in Fußnoten abgedruckt werden, geben dem alten Sujet der Mondliteratur neuen Schwung. Und die Gestaltung des Buches mit seinen weißen, sterngleichen Buchstaben auf schwarzem Papier ist eine himmlisch schöne Idee.

Maren Kames: “Luna Luna”. Secession. 108 Seiten, 35 Euro.

Leif Randt: Er ist wieder zurück aus dem Weltall. Nach seinem Roman “Planet Magnon” beschäftigt sich Leif Randt in seinem neuen Roman “Allegro Pastell” mit einer irdischen Liebe in den Zehnerjahren. Tanja und Jerome führen eine Fernbeziehung, sind aber dank all der modernen Entfernungsminimierer ständig über Bild und Text in Kontakt. Sie besuchen einander und leben so, wie sich viele Paare heute eine moderne Beziehung vorstellen. Doch wie lässt sich dieses Glück bewahren, ohne dass alles spießig wird? Hier fragen sich modern Liebende, was eine moderne Liebe ausmacht. Ein außerirdisch gutes Buch.

Leif Randt: “Allegro Pastell”. Kiepenheuer und Witsch. 288 Seiten, 22 Euro.

Ingo Schulze: Einer der brillantesten Gegenwartsautoren hat auch in diesem Jahr wieder einen hervorragenden Roman geschrieben. In “Die rechtschaffenen Mörder” geht es zunächst um einen Dresdner Antiquar, der mit Pegida sympathisiert. Auf einer zweiten Ebene kommt dann der fiktive Schultze um die Ecke, der über den Antiquar schreibt, nur um dann auf einer dritten Ebene von der Lektorin, die den Text Schultzes redigiert, überholt zu werden. Ein wunderbares Vexierspiel.

Ingo Schulze: “Die rechtschaffenen Mörder”. S. Fischer. 320 Seiten, 21 Euro.

Lutz Seiler: Gibt es nicht schon Wenderomane? Eigentlich ja. Aber wenn man Lutz Seilers “Stern 111” liest, merkt man, dass in dieser Zeit immer noch Geschichten schlummern. Ein Ehepaar verlässt kurz nach dem Mauerfall sein altes Leben, ihr Sohn Carl zieht nach Berlin und schlägt sich durch. Lutz Seiler ist ein wunderbares Nachwendepanorama gelungen - mitsamt der unvergessenen Kellerkneipe Assel.

Lutz Seiler: “Stern 111”. Suhrkamp. 528 Seiten, 24 Euro.

Sachbuch/Essayistik

Bettina Hitzer: Wer an Krebs erkrankt, ist in einem emotionalen Geflecht von Angst, Sorge, Hoffnung, Enttäuschung und Ähnlichem gefangen. Wie sich der emotionale Umgang mit der Krankheit im 20. Jahrhundert verändert hat, beschreibt Bettina Hitzer in ihrem wichtigen Buch “Krebs fühlen”.

Bettina Hitzer: “Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts". Klett-Cotta. 560 Seiten, 28 Euro.

Michael Martens: Ivo Andric gehört zu den berühmtesten Schriftstellern des ehemaligen Jugoslawiens. 1961 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Michael Martens hat in seiner Biografie den Lebensweg dieses außergewöhnlichen Mannes nachgezeichnet. Das Attentat 1914 in Sarajevo spielt ebenso eine Rolle wie die Tätigkeit Andric’ als Gesandter des Königreichs Jugoslawien im Berlin der Nazizeit. Überraschendes paart sich mit Erschreckendem in diesem besonderen Leben.

Michael Martens: “Im Brand der Welten. Ivo Andric. Ein europäisches Leben”. Zsolnay. 496 Seiten, 28 Euro.

Armin Nassehi: Die Digitalisierung ist die Lösung. Aber für welches Problem? Das fragt der Soziologe Armin Nassehi am Anfang seines Buchs “Muster”. Für Nassehi, der mit seinem Buch eine Theorie der digitalen Gesellschaft anstrebt, liegt die Antwort auf der Hand: Die Digitalisierung löst die Probleme, die sie selbst schafft. Und überraschenderweise datiert Nassehi den Beginn der Digitalisierung im 19. Jahrhundert - mit der Sozialstatistik. So weit entfernt haben wir uns den Ursprung unserer digitalen Gesellschaft nicht vorgestellt.

Armin Nassehi: “Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft”. C. H. Beck. 352 Seiten, 24 Euro.

Julia Voss: Die Malerin Hilma af Klint ist heute weitgehend unbekannt. Dabei ist sie eine Pionierin der abstrakten Kunst. Sie hat weitaus früher abstrakt gemalt als die bekannten Vorreiter des Kunstrichtung, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian und Kasimir Malewitsch. Dank Julia Voss’ Biografie und dem Kinofilm “Jenseits des Sichtbaren” kommt uns diese lange Zeit vergessene Künstlerin näher.

Julia Voss: “Hilma af Klint – ‚Die Menschheit in Erstaunen versetzen’”. S. Fischer. 600 Seiten, 25 Euro.

Jan Wenzel: Das Jahr 1990, das kann man nicht oft genug betonen, bestand nicht nur aus dem 3. Oktober. Jan Wenzel hat in einem großen und großartigen Buch das Jahr in vielen Facetten zusammengestellt. Die Montage aus Bild und Text spiegelt den Charakter dieses von Ende und Anfang geprägten Jahres sehr gut wider. Ein Buch, das man nicht von vorne bis hinten durchliest, sondern immer wieder in die Hand nimmt und Neues entdeckt.

Jan Wenzel (u.a.): “Das Jahr 1990 freilegen". Spector Books. 592 Seiten, 36 Euro.

Übersetzung

Fran Ross: „Oreo“ (dtv Verlag, 20. September 2019), aus dem amerikanischen Englisch von Pieke Biermann

Clarice Lispector: „Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau. Sämtliche Erzählungen I“ (Penguin Verlag, 21. Oktober 2019), aus dem brasilianischen Portugiesisch von Luis Ruby

Angel Igov: „Die Sanftmütigen“ (eta Verlag, 15. Oktober 2019), aus dem Bulgarischen von Andreas Tretner

George Eliot: „Middlemarch. Eine Studie über das Leben in der Provinz“ (Rowohlt Verlag,19. November 2019), aus dem Englischen von Melanie Walz

Charles Baudelaire: „Der Spleen von Paris“ (Rowohlt Verlag, 18. Juni 2019), aus dem Französischen von Simon Werle