Schwedischer Mohammed-Karikaturist Lars Vilks bei Unfall getötet

Stockholm. Der wegen einer Mohammed-Karikatur mit dem Tode bedrohte schwedische Künstler Lars Vilks ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Fahrzeug mit Vilks und zwei mit seinem Schutz betrauten Polizisten sei am Sonntag mit einem Lastwagen zusammengestoßen, berichteten schwedische Medien. Die Polizei habe den Tod des 75-jährigen Vilks bestätigt, meldete die Nachrichtenagentur TT. Die Unfallursache werde noch ermittelt.

Vilks hatte 2007 eine Zeichnung veröffentlich, die den islamischen Propheten Mohammed mit einem Hundekörper zeigt. Viele Muslime betrachten bildliche Darstellungen ihres Propheten als Gotteslästerung und Hunde als unreine Tiere. Die Terror-Organisation Al-Kaida setze ein Kopfgeld auf Vilks aus. 2010 versuchten zwei Männer, das Haus des Künstlers in Brand zu stecken. 2015 griff ein islamistischer Attentäter eine Diskussionsveranstaltung über Meinungsfreiheit mit Vilks in Kopenhagen an und tötet den Filmemacher Finn Nørgaard. Im vergangenen Jahr bekannte sich eine Frau in Pennsylvania schuldig, die Ermordung von Vilks geplant zu haben, der an einem geheimgehaltenen Ort lebte.

Vor der Veröffentlichung seiner Mohammed-Zeichnung war Vilks außerhalb von Schweden kaum bekannt. Dort hat er sich mit Skulpturen aus Treibgut einen Namen gemacht, die er ohne Erlaubnis in einem Naturschutzgebiet errichtet hatte. Die Kunstwerke werden jährlich von Zehntausenden besichtigt. Eines von ihnen wurde 2016 durch ein Feuer teilweise zerstört.