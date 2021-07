„Kurt“: Til Schweiger schließt Dreharbeiten zur Verfilmung von Kuttner-Buch ab

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Regisseur und Schauspieler Til Schweiger hat die Dreharbeiten zur Verfilmung des Bestsellers „Kurt“ von Sarah Kuttner abgeschlossen. Die letzte Klappe für den Film sei am Donnerstag im schleswig-holsteinischen Schwedeneck (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gefallen, sagte eine Sprecherin der Filmagentur Via Berlin am Freitag. „Kurt“ war den Angaben zufolge an 34 Tagen in Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein gedreht worden. Drehstart war Ende Mai.

Til Schweiger, Franziska Machens und Jasmin Gerat in den Hauptrollen

Der Film erzähle auf einfühlsame Weise die Geschichte vom erschütternden Schicksal einer jungen Patchwork-Familie - und wie Liebe auch das schlimmste Unglück überwinden könne. In den Hauptrollen spielen Til Schweiger und Franziska Machens sowie Jasmin Gerat. Der Film soll voraussichtlich 2022 in die Kinos kommen.