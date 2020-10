Künstler-Protest wird lauter: “Die Kulturbranche wird zu Grunde gehen”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Mehr als acht Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie regt sich immer lauterer Protest unter deutschen Kulturschaffenden. Am Dienstagabend hatte der Musiker und Fotograf Till Brönner ein langes Instagram-Video veröffentlicht und deutliche Kritik an der Politik geäußert. Zugleich appellierte er an Kolleginnen und Kollegen, die Stimme zu erheben. Am Mittwochmorgen legte nun der Kabarettist Serdar Somuncu nach.

Auf seiner Facebook-Seite postete Somuncu das Foto eines Grabsteins. Auf diesem steht in großen Buchstaben „RIP Kultur“. „Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Die Lage ist mehr als dramatisch!", so Somuncu. „Wenn heute neue Beschlüsse getroffen werden, die als Maßnahmen zur Eindämmung des Corona Virus dienen sollen, wird die ohnehin schon angeschlagene Kulturbranche auf Dauer zu Grunde gehen.“ Damit spielt Somuncu auf den von der Bundesregierung geplanten zweiten „Lockdown“ an, der ab November gelten soll.

Schon jetzt könnten sich Künstler, Dienstleister und Selbstständige ihren Lebensunterhalt nicht mehr leisten, so Somuncu. Es gehe um die „nackte Existenz“ - und man brauche jetzt „dringend eine Lösung im Zusammenhalt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Somuncu fordert Kultur-Abgabe

Somuncus Vorschlag: „Das bedeutet, dass die Gruppen der Gesellschaft, die nicht unmittelbar und so stark von der Krise betroffen sind, jetzt gegenseitig Unterstützung leisten müssen, nicht nur moralisch, sondern auch finanziell. Wo bleiben jetzt die großen Firmen, die von der Krise profitieren? Warum spricht die Politik nicht mit uns und bestimmt über unsere Köpfe hinweg?“

So wie „unsere Steuern dafür genutzt werden, das Gemeinwohl zu finanzieren“, so brauche es jetzt jetzt auch eine Abgabe für den Erhalt der Kultur, findet Somuncu. Die sei nämlich nicht nur „ein Teil unserer Freizeit“, sondern auch „ein elementarer Pfeiler unserer Verfassung“. „Wer jetzt noch davon spricht, dass wir Künstler Träumer sind, der ist nicht nur ignorant, sondern der trägt auch dazu bei, dass die Dinge, von denen viele profitieren, weil sie selbstverständlich erscheinen, irgendwann nicht mehr da sein werden.“

Anzeige

Zum Abschluss des Textes übt Somuncu Kritik an den Corona-Regelungen: „Man kann den Virus nicht wegsperren. Spanien war bis Mitte Juli im Lockdown und die Zahlen sind heute höher als zuvor. Was ist die Logik an dieser Strategie? Jetzt dicht machen, um Weihnachten zu retten? Dann zieht es durch bis zum Frühjahr. Und dann fangen wir bei Null an. So ist das nur halbgar und panisch. Ich sehe düstere Zeiten auf uns zu kommen.“

ZUM THEMA Wenn die Kulturlandschaft stirbt: Brönner veröffentlicht dringenden Appell

Musikern brechen die Tantiemen weg

Dass die Lage für Künstlerinnen und Künstler tatsächlich mehr als dramatisch ist, zeigen aktuelle Zahlen. Denn neben Auftritten brechen vielen Musikerinnen und Musikern auch die Tantiemen weg. Gemeint sind damit Vergütungen, die durch aufgeführte Musik enstehen, etwa bei Konzerten. Der internationale Dachverband der Verwertungsgesellschaften CISAC gab am Mittwoch bekannt, dass für das laufende Jahr von einem Einbruch um 20 bis 35 Prozen auszugehen sei. Das entspreche dem Wegfall von 2 bis 3,5 Milliarden Euro.

„Millionen von Urhebern verlieren gerade ihre Lebensgrundlage“, beklagt Ex-Abba-Star und CISAC-Präsident Björn Ulvaeus die Situation. Die Unsicherheit sei heute noch größer als vor der Krise. Der Chef der deutschen Verwertungsgesellschaft Gema, Harald Heker, spricht derweil von „dramatischen“ Zahlen. Am stärksten betroffen sei dabei der Live-Bereich mit Einbußen von bis zu 80 Prozent in manchen Ländern.

Das Problem: Die Krise für Musikerinnen und Musiker ist damit noch lange nicht vorbei. Da die Abrechnungen der Verwertungsgesellschaften erst verspätet eintrudeln, werden sich die gesunkenen Einnahmen wohl erst im kommenden Jahr voll bemerkbar machen. Sowohl Heker als auch Ulvaeus fordern daher Hilfen der Politik.

Ein Desaster für die Kinos

Anzeige

Auch die Kinobranche schlägt Alarm. Filmtheater hatten bereits im Frühjahr wochenlang schließen müssen. Viele Filmstarts wurden verschoben - etwa vom neuen „James Bond“-Film. Den Kinos fehlten damit Blockbuster, die verlässlich Publikum bringen.

„Die Politik muss aufhören, alles über einen Kamm zu scheren und aus den bisherigen Erfahrungen lernen!“, forderte der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino). Die AG Kino, die eher kleinere Programmkinos vertritt, mahnt: Kinos hätten sich „mit konsequent umgesetzten Hygienekonzepten als besonders sichere Orte bewiesen“.

Gleicher Meinung ist die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO): „Ein flächendeckendes Kulturverbot hätte dramatische Folgen für die Kinolandschaft und die Filmwirtschaft in Deutschland“, teilte die Verband am Mittwoch mit. Seit Monaten hätten Kinobetreiber dafür gearbeitet, den Menschen ein sicheres Kinoerlebnis zu ermöglichen. „Die eingeführten Regeln wurden strikt umgesetzt – bis hin zu Hausverboten“, teilte Verbandspräsident Thomas Negele mit. Kinobesuche seien sicher.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Finanzielle Kompensationen gefordert

Die SPIO spricht von einer „undifferenzierten Maßnahme“: Sie würde „nicht wesentlich zur Eindämmung beitragen“, den Menschen aber die Gelegenheit für eine Auszeit aus dem Alltag nehmen. „Derartige Einschränkungen gefährden die Akzeptanz und damit die effektive Wirksamkeit der wichtigen Corona-Schutzmaßnahmen.“ Auch Filmverleiher werde eine Schließung treffen.

Anzeige

Der Deutsche Kulturrat fordert im Fall weiterer Einschränkungen finanzielle Kompensationen für Künstler. „Wir erwarten, dass die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder den Kulturbereich nicht im Regen stehen lassen“, so der Geschäftsführer Olaf Zimmermann laut einer Mitteilung.

Die Pandemie bedrohe alle und natürlich sei auch der Kulturbereich bereit, Einschränkungen hinzunehmen, „wenn sie notwendig und verhältnismäßig sind“. „Sollte es wirklich unumgänglich sein, dem Kulturbereich einen nochmaligen Lockdown zu verordnen, kann das nur funktionieren, wenn die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle kompensiert werden“, forderte Zimmermann. Der Kulturrat ist der Spitzenverband der Bundeskulturverbände.

ZUM THEMA Corona und die Party-Gänger: Kampf gegen die Nacht

„Lauter werden“: Brönner kritisiert Kollegen

An diesem Mittwoch geht in Berlin bereits zum zweiten Mal das Aktionsbündnis „Alarmstufe Rot“ auf die Straßen. Auf dem Alexanderplatz will die Eventbranche mit tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern protestieren. Doch abgesehen von einigen zaghaften Protesten, waren die Akteure der Branche in den vergangenen Monaten vergleichsweise leise. Ein Umstand, den auch der Musiker und Fotograf Till Brönner kritisiert. Er veröffentlichte am Dienstagabend einen dringenden Appell auf seiner Instagram-Seite. Dieser wurde inzwischen über 400.000 Mal angeklickt.

Brönner appelliert an seine Kolleginnen und Kollegen, lauter für die eigenen Rechte einzustehen - notfalls mit der Gründung einer Gewerkschaft, auch wenn das „uncool“ sei. „Ich erlebe, wie auffällig verhalten und geradezu übervorsichtig Bühnenkünstler sich auch nach acht Monaten zu dieser Misere äußern, obwohl ihre Existenz gerade fundamental auf dem Spiel steht“, so Brönner.

Er halte diese Zurückhaltung für fatal. „Weil sie ein völlig falsches Bild der dramatischen Lage zeichnet, in der sich unser Berufszweig aktuell befindet.“ Der Musiker macht klar: „Hier geht es nicht um Selbstverwirklicher, die in ihrer Eitelkeit gekränkt sind. Es geht um uns alle. Und es geht um Geld, viel Geld.“

Brönner hält den Umgang mit der Branche für „skandalös. „Wenn ein gesamter Berufszweig gezwungen wird, seine Arbeit zum Schutze der Allgemeinheit ruhen zu lassen, dann muss doch die Allgemeinheit auch dafür sorgen, dass diese Menschen nach Corona noch da sind“, findet er.

Prominente Unterstützung für Appell

Hier gehe es nicht im Selbstverwirklicher, meint der Musiker - sondern um einen enorm wichtigen Wirtschaftszweig mit einem Gesamtumsatz von 130 Milliarden Euro. Wie kann man einzelnen Konzernen Milliarden in den Vorgarten werfen und der Veranstaltungsbranche Arbeitslosengeld 2 anbieten? Wir Musikkünstler sind weder arbeitslos noch hatten wir vor Corona ein Nachfrageproblem. Wie so einige andere Branchen, die in Wahrheit nicht an Corona, sondern durch Schläfrigkeit oder Gier in Schieflage geraten sind", so Brönner weiter.

Der Appell des Musikers wird unter anderem von der Sängerin Sarah Connor unterstützt. Sie schrieb auf ihrer Facebook-Seite: „Danke Till Brönner, dass du aussprichst, was ich denke!“ Der Rapper Curse kommentierte das Video mit einem Herzchen, Produzent Mousse T. fragt: „Danke Till, wo darf ich unterzeichnen?“

Inzwischen haben sich auch weitere Künstlerinnen und Künstler zu Wort gemeldet. Alec Voelkel von den „Boss Hoss“ schrieb etwa: „100% auf den Punkt! Wir brauchen Aufmerksamkeit für unsere Situation!“ Der Comedian Till Hoheneder schrieb: „100% richtig! Laut werden, sachlich bleiben. 👍👍👍 Top, Till!“ Und Koch Frank Rosin kommentierte: „Lieber Till, sehr beeindruckend!“