Aus Schulbänken wachsen Äste: Neue Kunst in New Yorker Park

Anzeige

Anzeige

New York. Rund 100 hölzerne Schulbänke stehen seit kurzem in einem New Yorker Park - aber darauf zu sitzen und zu lernen wäre schwierig, denn es wachsen Äste heraus. „Brier Patch“ (auf Deutsch etwa: Dornendickicht) heißt das Werk des US-Künstlers Hugh Hayden, das noch bis zum 24. April im Madison Square Park mitten in Manhattan zu sehen sein soll.

Der Künstler hinterfrage mit dem Werk die Chancengerechtigkeit im amerikanischen Bildungssystem, sagte die Kuratorin und stellvertretende Chefin der Parkverwaltung, Brooke Kamin Rapaport, der „New York Times“.