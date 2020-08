Konzert in Düsseldorf mit 13.000 Zuschauern wird verschoben

Anzeige

Große Namen wie Sarah Connor, Bryan Adams, Rea Garvey oder The BossHoss hätten bei dem geplanten Großkonzert in Düsseldorf ihr Comeback nach der Corona-Zwangspause gegeben. Doch daraus wird nun nichts. Wie der Veranstalter am Mittwochmittag mitteilt, wird die Veranstaltung, die für 13.000 Menschen geplant war, in den Spätherbst verschoben.

Darüber hinaus heißt es in der Mitteilung: “Trotz eines überzeugenden Hygiene- und Schutzkonzepts sahen sich die Organisatoren angesichts steigender Infektionszahlen und im Raum stehenden, nachträglichen Kapazitätsbeschränkungen, die eine allgemeine Verunsicherung zur Folge hatten, zu diesem Schritt veranlasst. Mehr als 7.000 Besuchern, die bereits Tickets für die Veranstaltung erworben haben, wird nunmehr das Eintrittsgeld einschließlich Vorverkaufsgebühren zurückerstattet.”