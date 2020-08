Konzert in Düsseldorf: Corona-Infektionsrisiko laut OB Geisel "sehr gering"

Anzeige

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat das umstrittene geplante Großkonzert mit 13.000 Zuschauern in der Arena der NRW-Landeshauptstadt erneut verteidigt. Gemessen am Alltag in der Großstadt - etwa in Freibädern oder im Freien in der Stadt - sei das Corona-Infektionsrisiko bei dem Konzert angesichts der getroffenen Vorkehrungen “sehr, sehr gering”, sagte Geisel am Mittwoch bei WDR5.

Das Hygienekonzept für das am 4. September geplante Konzert, bei dem unter anderen Rocker Bryan Adams und Sängerin Sarah Connor auftreten sollen, sei gründlich geprüft worden. Am Dienstagvormittag hat der Vorverkauf begonnen.

Kommunalwahlen mit September in NRW

Die einschlägigen Anforderungen würden teilweise sogar deutlich übererfüllt. “Vor dem Hintergrund gab es keinen Anlass, die Veranstaltung zu untersagen”, sagte Geisel.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte kritisiert, dass die Stadt nicht auf das Land zugegangen sei, und Geisel indirekt Profilierungsversuche vorgeworfen. In NRW finden am 13. September Kommunalwahlen statt, bei denen auch Geisel wieder antritt.