Kölner Fotograf zeigt Golden-Globe-Stars in anderem Licht

Rodekirchen/Beverly Hills. Von Rodenkirchen auf den roten Teppich: Den großen Bogen hat Nicolai Strehl geschlagen. Der Kölner Art-Direktor und Fotograf, den vor 20 Jahren ein Angebot aus Hollywood zum Umzug in die Zentrale des Entertainments lockte, ist Stammgast bei den Golden Globes. Wobei dem „Gast“ („Nach der Show genieße ich die vielen Partys“) ein gutes Stück Arbeit vorausgeht. Strahl fotografiert die Stars, wenn sie über den roten Teppich zur Verleihungsfeier im Beverly-Hilton-Hotel schreiten.

Was ihm schnell klar wurde: „Jeder versucht, den Glamour dieser Szenerie einzufangen. Aber es wird Massenware daraus, wenn zig Leute zum selben Zeitpunkt auf den Auslöser drücken.“ Strehl kam auf eine simpel erscheinende Lösung, die aber ein gutes Auge voraussetzt. Er verzichtete auf genau das, worauf seine Kamerakollegen erpicht sind: das farbige Spektakel. „Künstlerisch gesehen ist Schwarz-Weiß viel ausdrucksvoller.“

Schwarz-Weiß-Bilder statt Farbfotografien von den Golden Globes

In der Tat: Die Bilder des 51-Jährigen spiegeln wider, was psychologisch hinter der Makeup-Fassade der Promis vorgeht. Die Scheu, mit der viele vor dem Ansturm der öffentlichen Neugier kämpfen. Die – häufig unbegründete – Hoffnung, mit dem Golden Globe in eine neue Sphäre der Berühmtheit katapultiert zu werden. Die Angst, am Ende des Abends mit leeren Händen nach Hause zu gehen – und die Enttäuschung hinter einem falschen „Ich gönne es dem Gewinner“-Lächeln zu verbergen.

„Wenn ich nach den Golden Globes durch meine schwarz-weißen Fotos gehe, dann sieht es so aus, als ob die Kamera in dem Moment ein Röntgenbild vom Gefühl der Stars gemacht hätte“, sagt Strehl.