Kinoromanze “Der göttliche Andere”: Gott ist ein Schlawiner

Anzeige

Anzeige

Vielleicht braucht es gerade jetzt im Corona-Sommer solche Filme. Leichte und ein bisschen seichte Filmkost, die im Stil einer romantischen, zuckersüßen Komödie wie aus den Fünfzigern für Ablenkung sorgt. Wer bereit ist, sich auf Jan Schomburgs “Der göttliche Andere” einzulassen und über die dünne Story hinwegzusehen, wird seinen Spaß an dieser Kinozeitreise haben – auch dank der charmanten jungen Hauptdarstellerin, der Italienerin Matilda De Angelis.

Maria ist Römerin, kurz davor, Nonne zu werden, und trifft auf den rasenden TV-Reporter Gregory (Callum Turner), der über die laufende Papstwahl berichten soll. Dabei fällt er mit der sprichwörtlichen Tür in ihr Haus in Rom, liegt ihr zu Füßen – und verliebt sich unsterblich in Maria. Erstaunlich schnell verbringen beide eine Nacht miteinander, obwohl sie ja schon Gott mit Haut und Haaren versprochen ist. Und dann geschehen die merkwürdigsten Dinge, die es den Liebenden schwer machen, zueinanderzukommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Am Schluss dieser Romanze steht ein wunderschönes, augenzwinkerndes Happy End – und die Erkenntnis, dass Gott ein wahrer Schlawiner ist.

“Der göttliche Andere”, Regie: Jan Schomburg, mit Callum Turner, Matilda De Angelis, 90 Minuten, FSK 6