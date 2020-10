Kinogrusel “Schlaf”- Hotel der ruhelosen Geister

Anzeige

Im HoteI “Sonnenhügel” möchte man trotz des viel versprechenden Namens nicht unbedingt übernachten. Dunkle Geheimnisse, drei Selbstmorde, ein Eigentümerpaar, das Gäste mit einer Axt begrüßt, lassen nichts Gutes erwarten Die Flugbegleiterin Marlene (Sandra Hüller) landet dennoch in der Provinz von Stainbach, weil sie unter Alpträumen leidet, und genau dieses Hotel, das sie nachts in Schrecken versetzt, in einer Werbeanzeige entdeckte.

Den Rat von Tochter Mona (Gro Swantje Kohlhof), psychologische Hilfe zu nehmen, schlägt sie in den Wind und quartiert sich in die im Wald versteckte Herberge ein. In gespenstischer Atmosphäre kriegt sie einen Nervenzusammenbruch, schrappt am Wahnsinn entlang. Mona besucht sie in der Psychiatrie und nimmt ebenfalls ein Zimmer in der Absteige, erlebt eine grauenvolle erste Nacht mit Atemnot, flüsternden Stimmen und Halluzinationen.

Auftakt zu einem Horrortrip, der die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fantasie verschwimmen lässt. Mit langen Gängen, leeren Zimmern und bröselnder Patina glaubt man sich in einem Geisterhaus, in dem die Seelen Verstorbener herumspuken, Teile der verdrängten Familiengeschichte ans Tageslicht kommen. Der Wald mit den Ruinen einer Sprengstofffabrik aus der NS-Zeit ist kein idyllischer Märchenhain, sondern ein Hort der Grausamkeit und unverarbeiteter Traumata.

Regisseur Michael Venus lässt sich von seinen Vorbildern David Lynch (“Eraserhead”) und George A. Romero (“Zombie”) inspirieren, verbindet verschiedene Zeitebenen, schlägt den Bogen vom Faschismus zum heutigen Rechtradikalismus und verziert die von Angst und Verdrängung, Schuld und Sühne begleitete Spurensuche mit harten Schockmomenten. Der etwas verworrene und überfrachtete Horror-Heimatfilm kann aber mit einem unschlagbaren Pfund wuchern: Zwei perfekten Hauptdarstellerinnen.

“Schlaf”, Regie: Michael Venus, mit Sandra Hüller, Gro Swantje Kohlhof, 102 Minuten FSK 16 (Kinostart am 29. Oktober)