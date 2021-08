Co-Pilotin des 9/11-Terrors: der Kinofilm „Die Welt wird eine andere sein“

Anzeige

Auf einem Rummelplatz sieht Asli (Canan Kir) ihn zum ersten Mal, als er aus der Berg-und-Tal-Bahn wieder aussteigt, ohne gefahren zu sein: Das Gerät war ihm doch zu schnell. Sie kichert ein wenig mit ihrer Freundin, aber irgendwie süß findet sie diesen Saeed (Roger Azar) schon.

Auf einer Party im Studenten­wohnheim trifft sie Saeed erneut. Beim Flaschen­drehen wählt er statt der Pflicht die Wahrheit und erzählt, dass er nur auf Wunsch seiner Eltern aus dem Libanon nach Deutsch­land gekommen ist, um Zahn­medizin zu studieren. Eigentlich träume er davon, Pilot zu werden, gesteht Saeed während eines nächtlichen Spazier­gangs mit Asli. „Willst du meine Co-Pilotin werden?“, fragt er und nimmt Asli auf den Rücken, die ihre Arme ausbreitet, um mit ihm davon­zufliegen.

Über beide Ohren verlieben sind die beiden. Ein junges, glückliches Paar, das später heimlich nach muslimischen Brauch heiraten wird, weil Aslis türkisch-konservative Mutter einer Hochzeit mit einem Araber nie zustimmen würde. In der Moschee versprechen sie einander, immer zusammen­zubleiben und die Geheimnisse des anderen zu bewahren.

Da hat Saeed schon die Zahnarzt­ausbildung hingeschmissen, studiert in Hamburg Flugzeug­technik, hat die langen Haare abrasiert und sich einen Bart wachsen lassen. Während Asli in Greifswald ihr Medizin­studium vorantreibt, gerät Saeed in islamistische Zirkel und führt in Hamburg ein Leben, das er mit seiner Frau nicht teilt.

Natürlich spürt Asli die Veränderung, die Geheimnis­tuerei, die einkehrende Sitten­strenge in der Beziehung, die ideologischen Ausfälle im Gespräch mit Freunden, die schwindende Empathie ihr gegenüber. Aber sie hält genau wie Saeed an ihrer großen Liebe fest, so wie sie es vor dem Imam geschworen hat und so, wie es sich für sie richtig anfühlt.

Zurück aus dem Krieg

Als er ohne große Erklärungen in den Jemen aufbricht und nach Monaten verstört und vernarbt aus dem Krieg zurück­kehrt, schwört er, mit Asli ein neues Leben anfangen zu wollen. Die ersehnte Piloten­ausbildung, die er in Florida beginnt, könnte ein Neuanfang auch für die beiden sein.

Tatsächlich ist sie der Anfang vom Ende. Saeed wird einer der Terroristen sein, die am 11. September 2001 eine Passagier­maschine ins World Trade Center lenken.

In ihrem Film „Die Welt wird eine andere sein“ geht die Regisseurin Anne Zorah Berrached nicht der Frage nach, was einen jungen Mann zum islamistischen Attentäter werden lässt. Vielmehr nimmt sie mit erzählerischer Konsequenz die Perspektive einer Frau ein, die einen solchen Mann liebt.

Schon in ihrem Berlinale-Beitrag „24 Wochen“ (2016) hatte Berrached aus weiblicher Sicht auf ein moralisches Dilemma geblickt. Hier musste sich Julia Jentsch als Schwangere nach einem pränatalen Befund entscheiden, ob sie ein behindertes Kind zur Welt bringen will. Dabei umkreiste Berrached den Gewissens­konflikt, um ihn differenziert aus allen Richtungen auszuleuchten. Bei aller Parteilichkeit für die weibliche Haupt­figur behielt sie dabei die Dynamik einer Liebes­beziehung im Krisen­modus genau im Auge. Im Kino­drama „Die Welt wird eine andere sein“ verfeinert sie ihren Blick für die Lebens­widersprüche und wechselnden Emotionen ihrer Figuren noch.

Diese Asli macht es dem Publikum nicht leicht. Sie lässt sich von Saeed zu viel gefallen, verschließt die Augen zu oft und lässt sich immer wieder von der Liebe ihres Mannes blenden. Und doch ist sie kein Opfer, das wehrlos in eine ungleiche Beziehung hinein­gezogen wird.

Die wunderbare Canan Kir, die eine echte Entdeckung fürs deutsche Kino ist, spielt sie als starke, leidenschaftliche Frau. Ihre Asli wird von ihren eigenen Liebes­vorstellungen und romantischen Idealen in die Passivität gezwungen. „Du hast doch keine Ahnung, wie es ist, wenn man liebt“, sagt sie zu einem Freund, der sie aufhalten will. Später muss sie sich fragen, was diese Liebe nicht nur mit ihr, sondern mit der ganzen Welt angerichtet hat.

Ganz nah bleibt Berrached bei ihrer Protagonistin, lässt sie mit einer hoch­mobilen Kamera für keine Sekunde aus den Augen, bindet das Publikum eng an diese Anti­heldin, die zuerst auf ihr Herz hört und zu spät auf ihren Verstand – und dafür auf eine ungeheuerliche Weise bestraft wird, die alle Vorstellungs­kraft sprengt.

„Ohne dich hätte ich nicht die Kraft gehabt, meinen Weg zu gehen“ – der Satz aus Saeeds Abschieds­brief, der am Anfang des Films aus dem Off vorgelesen wird, klingt wie ein Liebes­geständnis. Als Asli in der Schluss­szene den Brief in der Hand hält, bleibt dieser Satz beim nochmaligen Vorlesen auf schreckliche Weise im Hals stecken. Er stellt die Frage nach der Mitschuld Aslis als emotionale Co-Pilotin, die von der Regisseurin nicht abschließend beantwortet wird, aber vom Publikum umso kontroverser diskutiert werden darf.

„Die Welt wird eine andere sein“, Regie: Anne Zorah Berrached, mit Canan Kir, Roger Azar, 118 Minuten, FSK 12.