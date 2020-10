Kinodrama “Winterreise” - Bruno Ganz in seiner letzten Rolle

Anzeige

Seit seiner Kindheit spürte Martin Goldsmith ein Geheimnis in seiner Familie, die deutsche Vergangenheit galt als Tabuthema. Jahre nach dem Tod seiner Mutter traut er sich, seinen Vater Günther zu fragen, was damals passierte, was ihn in die staubige Wüste von Arizona brachte, die er eigentlich nicht mag.

Und so erfährt der amerikanische Radiomoderator in langen Gesprächen an einem langen Wochenende die Geschichte seiner säkularen jüdischen Eltern. Das Doku-Drama mit Bruno Ganz in seiner letzten Rolle blättert zurück in die 1930er-Jahre in Deutschland, als der junge Günther von einer Karriere als Flötist träumte, die abrupt endete, als man ihm das Abschlussexamen verwehrte und es auf immer mehr Schildern hieß, “Juden sind hier unerwünscht”. Der 22-Jährige wollte nach dem Erlass der Nürnberger Gesetze 1935 das Land verlassen. Doch es kam anders.

Ein Mann kann sein Gestern nicht vergessen

Der Film beruht auf Martin Goldsmith' Buch “Die unauslöschliche Symphonie. Musik und Liebe im Schatten des Dritten Reiches – eine deutsch-jüdische Geschichte” und zeichnet den schwierigen Lebensweg seines Vaters nach, der in der neuen Heimat die politischen und privaten Ereignisse in der alten verdrängen will, aber nicht vergessen kann. Der dänische Regisseur Anders Østergard verknüpft die inszenierten Gespräche, fantasiereich bearbeitetes Archivmaterial und nachgestellte Szenen zu einem Kaleidoskop über die traurige Vergangenheit der Familie.

Bei den Sequenzen aus den 1930er und 1940er-Jahren wurden historische Kameras und Originalobjektive verwendet, die den “Spielfilm”-Aufnahmen eine besondere Authentizität verleihen. Die Standfotoästhetik unterstreicht die durch den Erinnerungsprozess entstandene Distanz, die es der Figur erleichtert, mit schlimmen Momenten seines Lebens umzugehen. Die Atmosphäre bleibt dennoch dokumentarisch, auch weil man nur die Stimme des Sohns hinter der Kamera hört. Nach und nach schält sich das Schicksal von Günther Goldsmith heraus, der die geplante Ausreise verschob, weil der Jüdische Kulturbund ihn zu einem Konzert nach Frankfurt einlud, wo er die Orchestermusikerin und seine spätere Frau Rosemarie kennenlernte.

Die Liebe weckte trügerische Hoffnung: “Wir waren jung und wollten spielen”. Dass der Jüdische Kulturbund Goebbels nur als Propagandainstrument diente, war ihnen lange nicht bewusst. Das Paar nimmt Abschied von Deutschland und kommt 1941 in New York an, mit vier Dollar in der Tasche. Bruno Ganz gibt in dieser bewegenden Erzählung dem Protagonisten ein Gesicht, ist angreifbar und verletzlich. Ein Mensch, der keinen Frieden finden kann, wie viele Überlebende unter Schuldgefühlen leidet. Wenn er am Ende Briefe vom Großvater und Familienmitgliedern hervorholt, die den NS-Schergen zum Opfer fielen, versteht der Sohn das lange Schweigen seines Vater, kommt es zur Überwindung der Sprachlosigkeit zwischen den Generationen.

“Winterreise”, Regie: Anders Østergard, mit Bruno Ganz, 88 Minuten, FSK: keine Angabe (Kinostart am 22. Oktober)