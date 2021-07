Erinnerung an Srebrenica: der zu Herzen gehende Kinofilm “Quo Vadis, Aida”

Anzeige

Was im Juli 1995 in Srebrenica geschah, ist bis heute schwer zu begreifen: Mitten in Europa und unter den Augen von UN-Blauhelmen ermordete eine serbische Soldateska unter Führung von General Ratko Mladic mehr als 8000 männliche Bosniaken im Alter zwischen 13 und 78 Jahren und verscharrte sie in Massengräbern. Bis heute werden mehr als 1000 Opfer vermisst. Das Massaker gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Jasmila Zbanics in diesem Jahr für den Oscar nominiertes Drama beginnt wenige Tage vor dieser Tragödie. Die Lehrerin Aida arbeitet als Dolmetscherin im UN-Camp. Als die bosnisch-serbischen Milizen in die Kleinstadt Srebrenica mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung einfallen, suchen Zehntausende im vermeintlich sicheren UN-Lager Schutz, aber nur ein kleiner Teil wird aufgenommen. Aida muss den Verzweifelten draußen die Nachricht überbringen, die für viele einem Todesurteil gleichkommt.

In all dem Wahnsinn überlegt sie fieberhaft, wie sie ihren Mann und ihre zwei Söhne ins Lager bringen kann. Inspirieren ließ sich die in Sarajewo geborene Regisseurin vom Buch des Übersetzers Hasan Nurhanovic, der die grausamen Ereignisse hautnah erlebte. Mit fiktionalen Figuren gelingt ihr ein starker emotionaler Zugang zu dem Thema.

UN-Soldaten wagen keinen Widerstand

Die Bilder sind schwer zu ertragen. Da flehen die Wartenden um Hilfe und werden von der niederländischen, schlecht ausgerüstete UN-Truppe zurückgedrängt. Die UN-Soldaten wagen keinen Widerstand, wenn die männlichen Flüchtlinge aus dem Lager geholt werden. Der Oberst des niederländischen UN-Kontingents trinkt hilflos Schnaps mit dem Schlächter, der ihn lächerlich machen will.

An Zynismus kaum zu überbieten ist der Auftritt von Mladic (Boris Isakovic). Er verteilt Bonbons an Kinder, bevor er deren Väter erschießen lässt. Viele Sätze des zu lebenslanger Haft verurteilten Kriegsverbrechers wurden originalgetreu in den Film übernommen.

Mittendrin Aida, die Verhandlungen übersetzt, die die Massen beruhigen soll und versucht, ihre Familie zu retten. Hauptdarstellerin Jasna Duricic ist das blutende Herz dieses aufwühlenden Films, ihr Gesicht eine Gefühlslandschaft, auf dem sich Bangen, Entsetzen und Trauer spiegeln.

Zbanic, die mit ihrem Debütfilm “Esmas Geheimnis – Grbavica” über systematische Vergewaltigungen im Bosnien-Krieg 2006 den Goldenen Berlinale-Bären gewann, erzählt die Geschichte eines Krieges ohne Helden aus weiblicher Perspektive mit Aida als Identifikationsfigur zwischen brutalen, überforderten oder hilflosen Männern.

Die Regisseurin verurteilt weder die Holländer ohne klares Mandat noch die UN. Sie ist aber überzeugt: “Hätte es sich nicht um Muslime, sondern um Katholiken gehandelt, wären die Reaktionen anders ausgefallen.” Bis heute leugnen Leute wie der Bürgermeister von Srebrenica Gräueltaten und Genozid.

“Quo vadis, Aida?”, Regie: Jasmila Zbanic mit Jasna Duricic, Boris Isakovic, Izudin Bajrovic, 104 Minuten, FSK 12