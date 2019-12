Kino-Hits 2020: Disney bringt 23 neue Filme auf die Leinwand

Anzeige

Für das kommende Jahr hat die „Walt Disney Company" einiges geplant: Insgesamt 23 Filme des Filmunternehmens werden 2020 auf den Leinwänden weltweit zu sehen sein. Von Buchverfilmungen wie „Woman in the Window" über neue Marvel-Filme wie „Black Widow“ und den Pixar-Zeichentrickfilm „Onward: Keine halben Sachen“ ist alles dabei.

Disney plant neuen „Marvel“-Film und Remake von „Mulan“

Gleich zu Beginn des Jahres wartet Disney mit „Underwater – Es ist erwacht“ auf. Ab Januar wird Kristen Stewart in dem Science-Fiction-Thriller zu sehen sein. Im März folgt dann der Zeichentrickfilm „Onward: Keine halben Sachen“, in dem sich zwei Elfenbrüder, gesprochen von Hollywood-Stars Chris Pratt („Guardians of the Galaxy“) und Tom Holland („Spider-Man: Homecoming“), auf eine Reise begeben.

Im selben Monat erscheint außerdem die heiß ersehnte Realverfilmung des Disney-Klassikers „Mulan“ von 1998. Darin nimmt die junge Mulan den Platz ihres kranken Vaters ein, um in der kaiserlichen Armee zu dienen. Da nur Männer in den Kampf ziehen dürfen, verkleidet sich die junge Frau als Mann und wird so zu einer der größten Kriegerinnen Chinas.

Nach dem Ende der „Avengers“-Reihe erscheint Mitte des Jahres dann ein weiterer Film aus dem „Marvel“-Universum in den deutschen Kinos. In „Black Widow“ wird Scarlett Johansson wieder die russische Spionin Natasha Romanoff verkörpern. Der Film wird nach den Ereignissen von „Captain America: Civil War“ (2016) spielen.

„Jungle Cruise“ mit Dwayne Johnson im Juli 2020

Ebenfalls im Mai 2020 erscheint die Verfilmung des Thrillers „Woman in the Window“ mit Amy Adams in der Hauptrolle als Dr. Anna Fox. Der Roman von Autorin A. J. Finn stürmte 2019 an die Spitze der „New-York-Times“-Bestsellerliste.

Wenig später dürfen sich Fans von Dwayne „The Rock“ Johnson auf ein weiteres Fantasy-Abenteuer mit dem Schauspieler freuen. In „Jungle Cruise“ begibt sich Johnson zusammen mit einer Wissenschaftlerin, gespielt von Emily Blunt („Mary Poppins’ Rückkehr“), und deren Bruder auf die Suche nach einem Baum, der heilende Kräfte besitzen soll.

Für Herbst hat Disney eine weitere Buchverfilmung angekündigt: Die Kriminalgeschichte „Tod auf dem Nil“ der britischen Autorin Agatha Christie wird erneut mit Kenneth Branagh in der Rolle des Detektivs Hercule Poirot auf die Leinwand gebracht.

Spannend wird es außerdem im finalen Teil der Kingsman-Trilogie „The King's Man“ mit Colin Firth („Mamma Mia“) und Taaron Egerton („Rocketman") in den Hauptrollen.

„Avengers“-Nachfolger mit Angelina Jolie

Der November 2020 erscheint im Moment noch sehr weit entfernt – Fans von Angelina Jolie („Maleficient“) können aber jetzt schon einen Kinobesuch für den Monat einplanen. In dem Superhelden-Film „The Eternals“ des „Marvel“-Universums steht sie gemeinsam mit den „Game of Thrones“-Stars Kit Harington und Richard Madden, sowie Lauren Ridloff bekannt aus „The Walking Dead“ vor der Kamera. Gemeinsam kämpfen sie als Truppe mit übermenschlichen Fähigkeiten in der Comic-Adaption aus den 1970er Jahren.

RND/al