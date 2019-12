“Kevin allein zu Haus” - Streamingdienst Disney+ plant Remake

Anzeige

Nur wenige Filme bleiben von Remakes verschont. Jetzt bekommt ein weiterer Hollywoodkassiker sein Update. Die rabenschwarze Weihnachtskomödie "Kevin allein zu Haus" wird vom neuen Streamingdienst Disney+ aufgebrezelt. Die Branchenzeitschrift "Variety" weiß auch schon über die Besetzung Bescheid: Ellie Kemper ("Brautalarm", "The Unbreakable Kimmy Schmidt"), Rob Delaney (spielte von 2015 bis 2019 in der Serie "Catastrophe") und Newcomer Archie Yates spielen die Hauptrollen, wobei Kemper angeblich noch in Verhandlungen steckt. Regie führt Klamaukspezialist Dan Mazer, Regisseur von "Das hält kein Jahr" und "Dirty Grandpa", überdies einer der Drehbuchautoren von "Borat".

Yates, der am 23. Januar 2020 mit seinem Schauspieldebüt, Taika Waititis Nazi-Dramedy "Jojo Rabbit" (nach dem Roman von Christine Leunens), in den deutschen Kinos zu sehen sein wird, schlüpft allerdings laut Insidern nicht direkt in die Rolle, die 1990 den damals zehnjährigen Macaulay Culkin zum Star machte. Vielmehr spielt er einen neuen Charakter, der mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen hat. Kemper und Delaney spielen angeblich auch nicht die Eltern der Yates-Figur.

In dem Originalfilm von Chris Columbus wehrte ein zu Weihnachten zu Hause vergessener Junge mit drastischen Mitteln Einbrecher ab (darunter Joe Pesci, der jüngst in Martin Scorseses Mafiadrama "The Irishman" ein Comeback feierte). Im Originaltitel kam der Name Kevin auch nicht vor - der Film (und das Remake) heißen "Home alone". Somit ist es egal, ob der junge mit den "ähnlichen Herausforderungen" Kevin, Hugo oder Karl-Heinz heißt.

Der Originalfilm war ein Kassenerfolg. Er spielte 477 Millionen Dollar weltweit ein, weshalb es 1992 eine Fortsetzung gab - "Kevin allein in New York" .

