Keith Richards live - Edelbox für die Nebenband

Jeder Stones-Fan in Deutschland dachte damals, nächstes Jahr käme diese Truppe auch nach Europa und dann rumpelte uns Keith Richards einen mit seinen X-Pensive Winos. Dann hätte man den großen Rolling Stone vielleicht mal wieder in kleineren Klubs gehabt - zum Greifen nah. Es kam nie dazu. Am 15 Dezember 1988 spielten Keith Richards & The X-Pensive Winos ihren vorletzten Gig im Hollywood Palladium. Danach machte die Band ein paar Jahre Pause.

Zeugnis einer wilden Rock’n’Roll-Nacht

Der Hollywood-Auftritt fand im Rahmen der 12-Städte-Tournee durch die USA statt und wurde eine wilde Nacht. Am 13. November wird dieses Konzert zum ersten Mal als hochwertiges Box-Set in limitierter Auflage erhältlich sein. Daneben wird das Konzert auch als neu remasterte CD, remasterte Doppel-LP und digital auf den Markt gebracht.

Keith Richards And The X-Pensive Winos spielten im Palladium sowohl Titel von seinem ersten Soloalbum “Talk Is Cheap” als auch Stones-Klassiker wie “Happy”, “Time Is On My Side” oder “Too Rude”. Exklusiv im Box-Set und in den digitalen Formaten sind die drei bisher unveröffentlichten Titel: “Little T&A”, “You Don’t Move Me” und der Lennon-McCartney-Song “I Wanna Be Your Man” - ein Song, der auf dem zweiten Beatles-Album war und den die Beatles den Stones 1963 für eine Single “schenkten”, nachdem sie das bis dato unfertige vor den Augen der verblüfften Stones im Handumdrehen zu Ende komponierten.

“The real stuff - der wahre Jakob”, so beschreibt Keith Richards die X-Pensive Winos. Es hätte eine lange, großartige Bandgeschichte werden können.

Richards hatte den Kern der neuen Band in den Jahren 1987 und ’88 während der Sessions zu seinem ersten Solowerk zusammengestellt. Bei Richards' erster Live-Solo-Tour stand dann ein Who-is-who der Musikszene auf der Bühne: Gitarrist Waddy Wachtel, Schlagzeuger Steve Jordan, Bassist Charley Drayton, Keyboarder Ivan Neville (Neville Brothers, der aber auch für Rolling Stones gearbeitet hatte), Sängerin Sarah Dash und am Saxofon der langjährige Stones-Mitstreiter Bobby Keys.

Die neue Box zu “Live At The Hollywood Palladium” ist ummantelt von einer schwarzen Baumwollnachbildung des an diesem Abend verkauften Tournee-Shirts, darin steckt ein VIP-Pass aus Satin. In Sachen Musik gibt es das Konzert auf Doppel-LP, eine 10-Inch-Vinyl-EP mit den drei bisher unveröffentlichten Songs, eine DVD mit dem originalen Konzertfilm und die remasterte CD.

Zudem gibt es ein 40-seitiges Booklet inklusive einem neuen Essay “The Loosest Tight Band You’ve Ever Heard” (“Die lockerste verschworene Band, die Sie je gehört haben”) des renommierten Rockautors David Fricke, obendrein eine Reproduktion der handgeschriebenen Set-Liste, Pressefotos und vieles mehr.

Zwei Tage später, beim letzten Konzert der Tour in der Brendan Byrne Arena in East Rutherford, New Jersey, spielten die Winos dann auch noch “Run, Rudolph Run”, den Weihnachts-Rock’n’Roll von Chuck Berry. Der ist in der Box leider nicht aufgeführt, in Hollywood war den Mannen um Keith offenbar noch nicht so weihnachtlich zumute gewesen.

Warum Europa für die Winos flachfiel? Mick Jagger und Keith Richards fanden wieder zusammen, nachdem in den Achtzigerjahren lange vom Ende der Rolling Stones gemunkelt worden war. Sie nahmen 1989 das Album “Steel Wheels” auf und gingen auf die “SteelWheels/Urban Jungle”-Tour. Es wurde die bis dahin erfolgreichste Konzertreise in ihrer Geschichte.