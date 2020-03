Karl-May-Spiele: Sascha Hehn und Katy Karrenbauer sind die neuen Stars der Show

Anzeige

Bad Segeberg. Die diesjährigen Karl-May-Spiele in Bad Segeberg können mit einigen Fernsehstars aufwarten. Für die Inszenierung des Stücks "Der Ölprinz" konnten die Veranstalter die Schauspieler Sascha Hehn (65, "Traumschiff", "Schwarzwaldklinik") und Katy Karrenbauer (57, "Hinter Gittern - Der Frauenknast") gewinnen. Am Freitag (12.00 Uhr) werden sich beide am Kalkberg in Schale werfen und sich in ihren künftigen Originalkostümen erstmals der Öffentlichkeit zeigen.

Alexander Klaws als Winnetou

Sowohl Hehn als auch Karrenbauer sind seit vielen Jahren im Theater- und Filmgeschäft tätig. Im Stück "Der Ölprinz" verkörpert Hehn den gewissenlosen Geschäftemacher Grinley, der im Wilden Westen als Ölprinz ebenso berühmt wie berüchtigt ist. Karrenbauer wird als resolute Rosalie Ebersbach einen deutschen Siedlertreck anführen. Premiere hat die Inszenierung mit Alexander Klaws als Winnetou am 27. Juni im Bad Segeberger Freilichttheater.

RND/dpa