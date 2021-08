Justin „Nordic Thunder“ Howard ist Champion der Luftgitarrenspieler

Anzeige

Anzeige

Oulu. Der US-Amerikaner Justin Howard darf sich von nun an Champion der Luftgitarren-Weltmeister nennen. Der auch als „Nordic Thunder“ bekannte Weltmeister des Jahres 2012 wurde am Freitagabend im finnischen Oulu zum besten Performer an der imaginären Gitarre der letzten 25 Jahre gekürt. Howard setzte sich mit der Aufnahme seines neun Jahre alten Auftritts im Gladiatoren-Outfit bei der Jury durch.

Im Archiv wurden die Gewinner ermittelt

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Veranstalter in diesem Jahr - wie schon im vergangenen - keine neue Weltmeisterschaft mit Bühnenauftritten veranstalten. Stattdessen gingen sie durchs Archiv und bewerteten insgesamt 24 Gewinnerbeiträge. Darunter war auch der Auftritt von Aline Westphal alias „Des Teufels Nichte“ aus Hildesheim, die 2011 die Luftgitarren-WM gewonnen hatte. Andere Beiträge kamen von Teilnehmern aus Finnland, Großbritannien, Neuseeland, Niederlande, Japan, Frankreich und Russland.

Anzeige

Bei dem Wettbewerb geht es darum, zu einem Musikstück auf einer imaginären Gitarre zu spielen. Die Luftgitarren-WM wird seit 1996 in Oulu veranstaltet. Das Motto ist eine Friedensbotschaft: „Make Air not war“.