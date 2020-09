Junior-ESC: 13-Jährige aus Berlin tritt für Deutschland an

Anzeige

Berlin. Die 13-jährige Susan aus Berlin singt für Deutschland beim Junior Eurovision Song Contest. Das teilte der Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA) am Mittwochabend in Erfurt mit. Susan gehe mit der vom 17-jährigen Komponisten Levent Geiger geschriebenen Ballade "Stronger with you" an den Start. Er war im vergangenen Jahr Finalist beim Songwriting-Wettbewerb "Dein Song" (ZDF). Deutschland beteiligt sich erstmals beim Junior-ESC. Er wird am 29. November in Warschau ausgetragen.

"Seitdem ich klein bin, war es immer mein Traum, einmal beim Eurovision Song Contest mitzumachen", sagte Susan der KiKA-Mitteilung zufolge. "Umso aufregender ist es, dass ich Deutschland nun beim Junior-ESC vertreten darf. Ich hoffe, dass ich mein Land und die Menschen, die hinter mir stehen, stolz machen kann." Susan habe sich gegen mehr als 70 Talente in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durchgesetzt, erläuterte der KiKA.

Auf eine deutsche Teilnahme an der Junior-Ausgabe des ESC haben Fans lange warten müssen. Der Wettbewerb wird bereits seit 2003 von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) organisiert. Der 18. Junior Eurovision Song Contest soll am 29. November in Warschau vom polnischen Sender TVP ausgetragen und live ab 17.00 Uhr vom NDR bei KiKA und auf kika.de übertragen werden.

Der "große" ESC für die älteren Interpreten hätte im Mai in den Niederlanden über die Bühne gehen sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Der Austragungsort Rotterdam soll nun 2021 zum Zuge kommen.