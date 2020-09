Jugendbuch verfilmt: “Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess”

Anzeige

Alle Menschen und alle Tiere müssen eines Tages sterben, und er wahrscheinlich als Letzter in der Familie. Dafür will Sam (Sonny Coops van Utteren) schon mal das Alleinsein trainieren. Den Zehnjährigen bewegen in den Ferien mit Eltern und älterem Bruder auf einer Nordseeinsel solch tiefschürfende Gedanken. Doch die Begegnung mit der quirligen Tess (Josephine Arendsen) reißt ihn aus den dunklen Träumen.

Sie hat herausgefunden, wer ihr Vater ist, und den Ahnungslosen mit seiner Freundin heimlich in das von der Mutter vermietete Ferienhaus eingeladen. Aus ist es mit der Ruhe. Steven Wouterloods Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Anna Woltz ist eine charmante und heiter-melancholische Betrachtung über das Erwachsenwerden, Freundschaft, Familie und ein ganz klein bisschen erste Liebe.

Vor schöner Strandkulisse, gurgelndem Watt und rauschendem Meer lernen die beiden, sich trotz aller Stolpersteine etwas zu trauen im Leben. Und der schüchterne Sam beherzigt den Rat eines alten Inselbewohners, Erinnerungen und gemeinsame Momente zu sammeln. Denn die helfen, die Zukunft mit Zuversicht anzugehen.

“Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess”, Regie: Steven Wouterlood, mit Josephine Arendsen und Sonny Coops van Utteren, 84 Minuten, FSK 0 (Kinostart am 3. September)