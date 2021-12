2022: Startenor Juan Diego Flórez kündigt Konzerte in Hamburg und Frankfurt an

Anzeige

Berlin. Startenor Juan Diego Flórez (48) kommt 2022 für zwei Konzerte nach Deutschland. Am 21. Mai will er in der Hamburger Laeiszhalle auftreten, wo er von dem italienischen Pianisten Vincenzo Scalera begleitet wird. Am 1. Dezember steht ein Konzert in der Alten Oper in Frankfurt auf dem Programm. Dort wird Flórez mit der Philharmonie Baden-Baden unter Christopher Franklin auftreten, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.

Der aus Peru stammende Tenor gilt als einer der der herausragenden Opernsänger weltweit und gastiert regelmäßig an den großen internationalen Opernhäusern.