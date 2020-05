“John Wick 4” soll nun erst 2022 in die Kinos kommen

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Keanu-Reeves-Fans müssen ein Jahr länger auf die Rückkehr des Schauspielers in der "John Wick"-Fortsetzung warten. Statt wie zunächst geplant im Mai 2021 soll der Action-Streifen "John Wick: Kapitel 4" nun erst im Mai 2022 in die Kinos kommen, wie das Hollywood-Studio Lionsgate am Freitag bekanntgab. Die 2014 begonnene Reihe mit Reeves in der Rolle eines Auftragskillers kam zuletzt 2019 mit "John Wick: Kapitel 3" unter der Regie von Chad Stahelski auf die Leinwand.

Wegen der Coronavirus-Pandemie haben Hollywoodstudios zahlreiche Kinostarts und Drehs verlegen müssen. Davon waren in den letzten Wochen auch Reeves' Dreharbeiten für "Matrix 4" betroffen. Das Studio Warner Bros. will den vierten Teil der Science-Fiction-Reihe nun im Mai kommenden Jahres veröffentlichen, wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten.

RND/dpa