Jim Knopf: Kultusministerin will Kinderklassiker nicht umschreiben lassen

Anzeige

Anzeige

Stuttgart. Trotz vielleicht umstrittener Passagen hält die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) überhaupt nichts davon, Kindergeschichten wie "Jim Knopf" rückwirkend umzuschreiben.

“Das sind Diskussionen, die für mich total skurril sind”, sagt Kultusministerin Eisenmann der Deutschen Presse-Agentur. Man könne nicht im Nachhinein Dinge korrigieren, die vor 100 oder 200 Jahren entstanden seien und aus der heutigen Sicht nicht dem Zeitgeist entsprächen.

Jim in Passage als “Neger” bezeichnet

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Das sind schöne Geschichten, bei denen sich die Autoren - aus ihrer Zeit herauskommend - über gewisse Aspekte vielleicht gar keine Gedanken gemacht haben”, sagt sie. Natürlich müssten bestimmte Geschichten eingeordnet werden. Aber das würden Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte oder die Eltern auch tun.

Anzeige

In diesem Jahr wird die berühmte Abenteuergeschichte "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" 60 Jahre alt. Das Buch von Michael Ende hat Millionen Kindern Freude bereitet - Kritiker bemängeln aber die mitunter stereotype Darstellung des kleinen afrikanischen Jungen Jim. So wird Jim in einer Passage auch als "Neger" bezeichnet.