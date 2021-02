Jay-Z und Foo Fighters für Rock & Roll Hall of Fame nominiert

Anzeige

New York. Jay-Z, die Foo Fighters, Tina Turner, Mary J. Blige, Carole King und Dionne Warwick zählen zu den diesjährigen Nominierten für die Rock & Roll Hall of Fame. „Diese bemerkenswerte Auswahl spiegelt die Vielfalt und Tiefe der Künstler und Musik wider, die die Rock & Roll Hall of Fame feiert“, teilte der Vorsitzende der zuständigen Stiftung, John Sykes, am Mittwoch zu der Liste von 16 Nominierten mit. Wer aufgenommen wird, soll im Mai bekanntgegeben werden.

Künstler können erstmals 25 Jahre nach der Veröffentlichung ihrer ersten offiziellen Aufnahme für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert werden. Jay-Z und die Foo Fighters erfüllten diese Voraussetzung diesmal zum ersten Mal.

Blige und Warwick wären schon früher in Frage gekommen, sind aber ebenfalls erstmals für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert. Turner könnte bereits zum zweiten Mal aufgenommen werden. Sie hat als Mitglied von Ike & Tina Turner 1991 die Anerkennung erhalten. King ist bereits als Songwriterin aufgenommen worden. Diesmal ist sie als Sängerin nominiert. Der Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl gehört schon zur Rock & Roll Hall of Fame als Mitglied von Nirvana.